Chia tay Hà Nội T&T, Công Vinh tìm bến đỗ mới

Những cuộc tiếp xúc của Lê Công Vinh với Hà Nội T&T nhằm đàm phán việc gia hạn hợp đồng trong tuần trước cuối cùng đã thất bại. Cầu thủ xứ Nghệ xác nhận việc anh sẽ giải phóng hợp đồng đúng thời hạn với CLB thủ đô và cho rằng ba năm vừa qua tại Hà Nội đã để lại trong anh những kỷ niệm và nhiều ân tình với 'bầu' Hiển cũng như đội bóng.







Chia tay bầu Hiển, Công Vinh sẵn sàng làm cầu thủ tự do. Chia tay bầu Hiển, Công Vinh sẵn sàng làm cầu thủ tự do.



Giám đốc điều hành Hà Nội T&T, ông Nguyễn Quốc Hội cũng thông báo: "Hà Nội T&T và Công Vinh đã có một vài cuộc gặp gỡ, trao đổi về việc tái ký hợp đồng, nhưng do không tìm được tiếng nói chung nên hai bên thống nhất sẽ thanh lý hợp đồng, tạo điều kiện để Công Vinh sớm tìm bến đỗ mới".Mặc dù liên tục bày tỏ mong muốn giữ Công Vinh ở lại với báo chí trong tháng qua, nhưng cuối cùng Hà Nội T&T chấp nhận trả tự do cho tiền vệ 26 tuổi.Nguyên nhân là do không có sự thống nhất về các khoản tiền lương và "lót tay giữa Công Vinh và đội bóng. Mặc dù Công Vinh chưa lên tiếng về số tiền cụ thể, nhưng theo định giá hiện tại trên thị trường chuyển nhượng, giá cho Công Vinh có thể lên tới 15 tỷ đồng. Trong khi đó, Hà Nội T&T đã có sự chuyển hướng trong chính sách đầu tư nhân sự. Thay vì tập trung tiền cho một mình Lê Công Vinh, Hà Nội T&T muốn đầu tư cho nhiều cầu thủ trẻ để chẩn bị lượng cho tương lai.Toan tính này của 'bầu' Hiển là hợp lý khi đội bóng vừa giữ chân được cầu thủ người Nigeria Samson sau khi anh này định "cao chạy xa bay" sang Atletico Madrid.Ông Hội cho biết nhiều cầu thủ trụ cột đóng góp cho Hà Nội T&T như Ngọc Duy, Quôc Long, Văn Quyết chỉ nhận chế độ bằng 1/5, còn đồng đội Hồng Sơn thu nhập chỉ bắng 1/3 so với Công Vinh. Tiếp tục duy trì cầu thủ đã 26 tuổi như anh với mức đầu tư 10 tỷ cho ba năm sẽ là một nghịch lý trong mặt bằng chung của cả đội.Thái độ lửng lơ của Hà Nội T&T trong tuần qua, cộng với việc người ta lần lượt bắt gặp Công Vinh lúc về Sông Lam Nghệ An tập với đội một, lúc lại có mặt ở TPHCM, khiến giới bóng đá sớm dự đoán kết cục này. Trong khi dư luận rộ lên tin đồn Công Vinh trở lại Sông Lam Nghệ An, thì cũng có khả năng Công Vinh sẽ Nam tiến với đích đến có thể là Sài Gòn Xuân Thành hoặc Navibank Sài Gòn.Theo M.Hv (VNE)