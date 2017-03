Chiều nay (14-6), vòng 16 V-League: Nhìn Đà Nẵng mà chơi

Các trận đấu khác - Bình Dương – Thể Công (BTV trực tiếp lúc 16 giờ): Dẫn Thể Công về lại Bình Dương, ông Hải “lơ” lành ít dữ nhiều, nhất là bên kia lại có Mai Đức Chung từng cùng ông ở đội tuyển U-22 VN. - Đồng Tháp – Quân khu 4 (VTC3 trực tiếp lúc 15 giờ 30): Hai hiện tượng tân binh có dấu hiệu hụt hơi gặp lại nhau. Khách có Mosses trở lại trong khi chủ nhà vắng sát thủ Timothy bị treo giò. Nhiều khả năng sẽ hòa do cả hai đều sợ thua. - Nam Định – Hải Phòng (VCTV3 trực tiếp lúc 16 giờ): Nóng nhất trong cuộc chạm trán này là ở... khán đài. CĐV Hải Phòng bị cấm đến sân khách và đang tìm nhiều cách len lỏi vào Thiên Trường nhưng CĐV chủ nhà cũng không phải tay vừa. Cầu thủ Hải Phòng mạnh hơn và nếu biết chắt chiu cơ hội sẽ thắng. - Sông Lam Nghệ An – Thanh Hóa (16 giờ): Khách vắng thủ môn Mạnh Hà, Hà Đức và chân sút Đình Tùng sẽ không có cửa chia điểm với Sông Lam Nghệ An vốn đá rất hay trên sân nhà. - Khánh Hòa – TP.HCM (15 giờ 30): Khách nhụt nhuệ khí sau trận đấu bị hoãn vòng 14 và chuyến xuôi Nha Trang dự báo lành ít dữ nhiều. Lượt đi trên sân nhà thì học trò Tuấn “nhím” đã phơi áo 1-3. - T&T Hà Nội – Đồng Tâm Long An (16 giờ 30): Nhiệm vụ phải thắng của chủ nhà rất khó khăn khi khuyết chân sút Công Vinh do thẻ phạt. Họ từng hòa với Gạch 2-2 lượt đi nhưng chiều nay sẽ khó để chia điểm. GH