Chiều nay (22-3), vòng 6 V-League: Duyên nợ Gạch - Gốm

Các cặp đấu còn lại vòng 6 V-League Hải Phòng – Đồng Tháp (VTC3 trực tiếp lúc 15 giờ): Tân HLV Đinh Thế Nam có hai tuần thích nghi với cầu thủ nhưng lại không may khuyết Hải Anh (kỷ luật), vắng Thế Phong lẫn át chủ Leandro (thẻ phạt) và mất luôn Ngọc Thanh (chấn thương). Tuy nhiên, nhờ lợi thế sân nhà và đối diện với Đồng Tháp không mạnh, chủ sân Lạch Tray vẫn có cửa thắng lớn hơn. Hoàng Anh Gia Lai – Sông Lam Nghệ An (16 giờ): Khách vắng Văn Quyến do thẻ phạt và đang gặp khó khăn vì khủng hoảng tài chính sẽ khó cầm cự nổi với Gỗ có sự trở lại của Lee Nguyễn, Sakda và Evaldo. Đây là trận đầu tiên Gỗ có HLV trưởng Chatchai ở khu kỹ thuật. TP.HCM – T&T Hà Nội (17 giờ): Cuộc đối đầu này thật khó hấp dẫn người xem khi hai chân sút chủ lực Công Vinh của khách và Salatiel của chủ nhà đều nghỉ do chấn thương. Đội nào ghi bàn trước sẽ dễ thắng hơn. Thể Công – Khánh Hòa (16 giờ): Chủ nhà vẫn chưa nóng máy nên rất khát khao cải thiện thứ hạng lại gặp phải Khánh Hòa chơi lên chân và khó chịu. Cặp đấu này dễ hòa. Thanh Hóa – Đà Nẵng (VCTV3 trực tiếp lúc 15 giờ): Khách gặp hàng loạt chấn thương của Quang Cường, Thanh Phúc, Quốc Anh nhưng vẫn không lép vế chủ nhà và khả năng thắng trận vẫn lớn hơn. Quân khu 4 – Nam Định (15 giờ): Đội bóng thành nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng là một bất ngờ nhưng không bất ngờ nếu chiều nay thua trận.