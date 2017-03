Chiều nay (26-4), vòng 10 V-League: Không còn đường lùi

Các trận đấu khác Hải Phòng - Khánh Hòa (VTV3 trực tiếp 16 giờ): Khách vắng hai chân sút Jonathan và Quang Hải trong khi chủ sân có đầy đủ lực lượng lại đang khí thế sau trận thắng TP.HCM. Nhiều khả năng Khánh Hòa sẽ trắng tay. Nam Định - Đà Nẵng (VCTV3 trực tiếp 15 giờ 30): Khách đang làm mưa làm gió trên đỉnh bảng xếp hạng nhưng luôn rất khó chơi ở Thiên Trường. Giỏi lắm thầy trò Lê Huỳnh Đức mới lấy nổi một điểm. Đồng Tâm Long An - TP.HCM (Đài LA34 trực tiếp 17 giờ): Gạch đã vào guồng sau trận thắng Gỗ và quen với việc thiếu Tài Em. Sẽ khó có cửa cho khách gây bất ngờ khi vắng chốt chặn quan trọng John Wole. Bình Dương - T&T Hà Nội (BTV2 trực tiếp 17 giờ): Đây là cuộc so tài hấp dẫn giữa bóng vàng Hồng Sơn, bóng đồng Công Vinh với bóng bạc Như Thành và cả bóng... hụt Vũ Phong. Chủ sân Bình Dương có đội hình đồng đều hơn nên dễ thắng T&T Hà Nội hơn. Đồng Tháp - Sông Lam Nghệ An (15 giờ 30): Sân Cao Lãnh nắng nóng bây giờ là một nỗi ám ảnh khủng khiếp cho bất cứ đội bóng nào và thầy trò Nguyễn Văn Thịnh sẽ rất khó giữ sạch lưới tại đây. Quân khu 4 - Thanh Hóa (15 giờ 30): Sự vững vàng của đội bóng áo lính và dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà sẽ làm Thanh Hóa khó trụ nổi, đặc biệt dưới tầm sát thủ của chân sút đang lên Lazaro. GH