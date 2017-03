Chiều nay (9-8), vòng 24 V-League: Tình và nghĩa

Các trận đấu khác + TP.HCM – Đồng Tháp (15 giờ 30): Khách chỉ cần một điểm ở ba vòng đấu còn lại là trụ hạng và còn hai trận sau trên sân nhà. Thế nên TP.HCM sẽ không quá khó để thắng bằng mọi giá để chạy trốn suất play off. + Hoàng Anh Gia Lai - Nam Định: Khách rất cần ba điểm để đào thoát nhưng sẽ rất khó bởi thầy trò Dusit vẫn phải chơi để cứu mình trước nên không thể lỏng chân được. Căng ra thì Nam Định khó có điểm. + Thanh Hóa – Bình Dương (15 giờ 30): Chủ nhà mất hết động lực và đã tính đường đá... hạng nhất mùa sau sẽ không thể cản Bình Dương còn khao khát tốp ba. + Khánh Hòa – T&T Hà Nội: Về lý thuyết, Khánh Hòa chưa đủ điểm trụ hạng nhưng thực tế họ rất khó rớt hạng khi chỉ cần hai điểm nữa. Quan trọng vẫn là thái độ của T&T Hà Nội chủ chiến hay chủ hòa. Nếu bầu Hiển lại bơm tiền thưởng thì khó cho Khánh Hòa. Còn không sẽ là ba điểm cho chủ nhà. + Sông Lam Nghệ An – Đà Nẵng (VCTV3 trực tiếp): HLV Lê Huỳnh Đức yêu cầu học trò ba trận còn lại phải nỗ lực nhưng ông không thể kiểm soát hết tư tưởng của các nhà vô địch. Vì thế, chủ nhà rộng cửa thắng hơn để lấy tiền và lấy tiếng. + Hải Phòng – Đồng Tâm Long An (VTV3 trực tiếp): Khách mất ba trụ cột ở ba tuyến gồm Văn Giàu, Minh Phương và Antonio sẽ khó chia điểm trên sân Lạch Tray không có khán giả. GH