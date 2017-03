Chiều nay, đấu sớm vòng 17 V-League

Ở cuộc chơi đấu tiền như V-League thì con số ấy thật khiêm tốn so với có đại gia thưởng cả vài chục tỉ cho đội bóng một mùa.

Thầy trò HLV Lê Thụy Hải từ đầu mùa đã xác định liệu cơm gắp mắm để trụ hạng thế mà không ngờ sau 16 vòng đấu lại nhảy vào tốp ba đội dẫn đầu.

Thanh Hóa không thể vô địch vì lực yếu nhưng họ biết chơi theo kiểu năng nhặt chặt bị và biết tính toán chia sức cho quãng đường dài để chuẩn bị là đội đầu tiên cập bến an toàn.

Ngược lại, vị khách NaviBank SG có thừa của ăn của để vẫn quờ quạng đi tìm bản sắc cho mình. Họ không tiếc tiền mua những cá nhân giỏi mà đấy chưa phải là một tập thể giỏi. HLV Mai Đức Chung từng thắng ông bạn già Lê Thụy Hải 3-1 ở lượt đi nhưng nó không phản ánh đầy đủ nội lực ở một cuộc chiến dài hơi. NaviBank SG đi khỏi sân Thống Nhất mới chỉ có trận thắng Đồng Tháp là “kêu to”. Sau bảy trận sân khách họ mới chỉ có năm lần nổ súng. Cho nên một trận hòa cho khách ở sân Thanh Hóa đi dễ khó về đã là may.

Trận đấu sớm còn lại, HA Gia Lai sẽ tiếp Hà Nội ACB trên phố núi Pleiku. Thầy trò Mauricio đang sung sau hai trận thắng liên tiếp thì bất ngờ ngã ngựa trước Hà Nội T&T để chìm xuống áp chót bảng. Họ chỉ còn hơn ĐT Long An 2 điểm và không được phép thua nữa khi nước đã đến chân. May mắn cho Hà Nội ACB trận này đón sự trở lại của Thành Lương và đội trưởng Đức Tuấn sau án thẻ. Tuy nhiên, hy vọng lấy điểm của đội khách là rất mong manh, không hẳn do nỗi ám ảnh thua 1-3 lượt đi, mà bởi HA Gia Lai càng đá càng ổn dưới bàn tay HLV Huỳnh Văn Ảnh.

GIA HUY