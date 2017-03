Chiều nay, vòng 11 V-League: Đi dễ khó về

Các trận còn lại T&T Hà Nội - Khánh Hòa (VTC3 trực tiếp lúc 16 giờ 30): T&T Hà Nội vẫn thất thường trong khi Khánh Hòa rất ổn định và là đội ít để thủng lưới nhất. Khách sẽ có ít nhất một điểm. SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An: Sông Lam Nghệ An dồn hết cho vòng đấu trước và nhiều khả năng trận này sẽ thả lỏng. SHB Đà Nẵng nhắm đến ba điểm trên sân nhà và nhiều khả năng đây là trận đấu vui chứ không căng. Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (VCTV3 trực tiếp lúc 15 giờ 30): Vòng trước Hoàng Anh Gia Lai đã giải đen nhờ nội tình Thể Công nhiều hơn là thực lực của Hoàng Anh Gia Lai. Rất khó để khách lập kỳ tích thứ hai trên sân Thiên Trường. Quân khu 4 - Thể Công: Hai đại diện của quân đội nhưng tân binh Quân khu 4 được ví là “em”. “Em” sẽ đấu “anh” trong tình thế “em” cứng cáp hơn trong khi “anh” bất ổn nhiều mặt và thiếu sức mạnh tinh thần. Nếu chơi sòng phẳng và chơi đúng phong độ thì Quân khu 4 sẽ thắng. Đồng Tâm Long An - Xi măng Hải Phòng (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ): Chủ nhà vòng trước mất điểm nên lần này sẽ gia tăng hàng công để tìm chiến thắng. Xi măng Hải Phòng có rất ít cửa thắng nhưng nếu họ chủ trương đá hòa thì Đồng Tâm Long An sẽ vất vả. CT