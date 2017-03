Chiều nay vòng 13 giải hạng nhất: Sinh tồn!

Hiện mọi bất lợi đều dồn về phía đội chủ nhà. Trên bảng xếp hạng, AĐ An Giang chỉ mới chín điểm, ở vị trí 13, thua đối thủ tranh chấp suất trụ hạng NHS Quảng Nam vừa đúng một chiến thắng. Nhận định trước trận cầu mang tính quyết định này, tân HLV Trần Văn Khoái của An Giang cho biết: “Chúng tôi buộc phải thắng, nếu không AĐ An Giang sẽ không còn đường lùi trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Trần Vũ cũng hiểu rõ quyết tâm của AĐ An Giang: “NHS Quảng Nam biết khát khao của chủ nhà và mục tiêu chúng tôi đề ra là ít nhất phải giành được một điểm để tạo khoảng cách an toàn”.

Chủ nhà thiếu Nguyễn Mạnh Huy trong khi đội khách không có sự phục vụ của Lê Công Quốc và ngoại binh Asante Reginald.

Các cặp đấu còn lại: Hòa Phát HN-Sài Gòn United, TPK Tiền Giang-Than Quảng Ninh, Huda Huế-Cần Thơ, Fico Tây Ninh-TN Quảng Ngãi và Vissai Ninh Bình tiếp Đồng Nai lúc 16 giờ ngày 18-5.

Chiều qua, trận đấu sớm giữa Bình Định-Hà Nội ACB đã kết thúc với kết quả 4-1 nghiêng về chủ nhà. Với kết quả này, Bình Định tạm chiếm ngôi nhì bảng của Hòa Phát-HN.