Chiều nay, vòng 20 V-League: Ám ảnh sân Chi Lăng

Các trận đấu khác Thanh Hóa – Hải Phòng (VCTV3 trực tiếp lúc 16 giờ 30): Rất căng thẳng cho chủ nhà, nếu sơ sẩy sẽ đặt thêm một chân nữa xuống hạng. Khách cũng chưa an toàn sẽ dốc sức để thắng nhờ lực mạnh hơn. TP.HCM – Thể Công (17 giờ): Cả hai đều hướng đến sự thực dụng để tồn tại nên khả năng hòa rất cao. T&T Hà Nội – Đồng Tháp (16 giờ 30): Khách mất Timothy, Samson và Văn Ngân do thẻ phạt sẽ không thể kiềm chế phong độ đang lên của chủ nhà. Khánh Hòa – Nam Định (15 giờ 30): Chủ sân Nha Trang rất khó chơi nếu chịu đá và sẽ rất khó hiểu nếu đột quỵ trước đội khách đang khát điểm. Hoàng Anh Gia Lai – Quân khu 4 (16 giờ): Cả hai đều nằm gần đáy bảng xếp hạng và buộc phải chơi hết sức tự cứu mình. Chủ vắng Lee Nguyễn, Văn Trương do thẻ phạt và Thonglao do chấn thương nhưng nếu siết lại đá thì cửa thắng vẫn nhỉnh hơn khách.