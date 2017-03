Chiều nay, vòng chín giải hạng nhất: Lũ miền Tây!

Đấu sớm, Hà Nội ACB – AĐ An Giang: 1-0 Thua 0-1 trước Hà Nội ACB trong trận đấu chiều qua, AĐ An Giang của HLV Châu Văn Trường nối dài chuỗi sáu trận liên tiếp chưa biết chiến thắng. Với bàn thắng duy nhất do pha lập công của cựu cầu thủ xứ Nghệ Nguyễn Tân Thịnh, Hà Nội ACB được 13 điểm, tạm thời vươn lên xếp thứ năm tổng sắp.