Chiều qua (28-6), vòng 18 V-League: Bầu Hiển lên đỉnh

Các trận đấu khác - Thể Công – Nam Định 3-1: Bàn gỡ 1-1 của khách ở phút 33 do Văn Biển sút vôlê hoàn hảo từ hơn 20 m rất đẹp, chỉ hai phút sau khi Bảo Khanh mở điểm. Thế nhưng Nam Định đã chịu không nổi sự khác biệt từ chất quái của ngoại binh Lima với cú sút phạt thần sầu nâng cách biệt 2-1 ở phút 51 trước khi Bảo Khanh ấn định 3-1. - Thanh Hóa – Khánh Hòa 2-0: Đình Tùng trở lại sau án thẻ phạt đã xuất sắc đánh đầu từ pha phạt góc mở tỷ số phút 21 khi cả hàng thủ khách đứng chôn chân. Khánh Hòa thua đơn thiệt kép sau bàn thua 0-2 ở phút 38 thì chỉ một phút sau, Issifu đánh nguội Alejandro, bị đuổi khỏi sân. - TP.HCM – Sông Lam Nghệ An 3-2: Văn Quyến khai hỏa phút 13 nhưng TP.HCM lần lượt gỡ hòa 1-1 (phút 16) rồi 2-1 (phút 65) và 3-1 (phút 88) do Romero, Chí Thắng, Jackson ghi. Bàn gỡ 2-3 của SLNA do Đình Đồng thực hiện. - Đồng Tâm Long An – Đồng Tháp 0-0: Tạo ra nhiều tình huống ăn bàn hơn nhưng ĐTLA đã không thể tận dụng cơ hội duy trì ở tốp dẫn đầu khi bị khách cầm chân trên sân nhà.