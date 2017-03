Chiều qua (8-3), vòng bốn V-League: Phút cuối nghiệt ngã

Xếp hạng sau vòng 4 1. Khánh Hòa (8 điểm), 2. T&T Hà Nội (8), 3. Nam Định (7), 4. Đồng Tâm Long An (6), 5. Đồng Tháp (6), 6. SLNA (6), 7. Đà Nẵng (6), 8. Quân khu 4 (6), 9. Hoàng Anh Gia Lai (6), 10. Thể Công (5), 11. Thanh Hóa (4), 12. Bình Dương (3), 13. Hải Phòng (3), 14. TP.HCM (3). Các trận đấu khác Sông Lam Nghệ An – Thể Công 1-1: Hai đội chơi phòng ngự thật kín kẽ cho mãi đến phút 67, Ngọc Anh mới mở điểm cho chủ nhà. Không còn gì để mất, Thể Công mới dâng cao đội hình lên gỡ và phút 75, Nyom xuất sắc ghi bàn gỡ hòa 1-1. Khánh Hòa – Đồng Tháp 2-0: Đội khách đã không còn là hiện tượng đầy bí ẩn sau hai lượt trận đầu làm mưa làm gió. Khánh Hòa chiều qua đã hai lần chọc thủng lưới Đồng Tháp do công Quang Hải (phút 47) và Jonathan (phút 64). T&T Hà Nội – Thanh Hóa 1-0: Tiền vệ Hồng Minh gốc Thanh Hóa có pha treo bóng từ chấm phạt góc giúp Junior đánh đầu ghi bàn duy nhất ở phút 85. Nam Định – Đồng Tâm Long An 1-1: Hai đội chơi tẻ nhạt cho đến phút 85, Văn Khải ghi dấu ấn bằng một bàn thắng đẹp. Nhưng chỉ hai phút sau, Nam Định đã kịp gỡ nhờ công của Amaobi. Đà Nẵng – TP.HCM 1-0: Chủ nhà có bàn thắng quý hơn vàng của Hoàng Quảng ở phút 87 giúp Đà Nẵng ngoi lên và đẩy TP.HCM chìm sâu dưới đáy bảng.