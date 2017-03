Chiều qua, vòng 1/8 Cúp quốc gia: V-League toàn thắng

Thế nên sự thờ ơ của khán giả đến với sân bóng rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn ở sáu cặp đấu diễn ra chiều qua với phần thắng thuộc về các đội bóng V-League.

Tại sân Thành Long, chỉ khoảng gần 200 khán giả đến chứng kiến đội khách Khánh Hòa dễ dàng “nuốt chửng” QK7 với năm bàn không gỡ. HLV Hoàng Anh Tuấn có một trận đấu quá dễ trước QK7 không đặt mục tiêu ở Cúp quốc gia và không cần phải dùng đến những chiến binh thiện chiến như Tấn Tài, Quang Hải hay Duy Nam từ đầu. Chỉ với ba mũi nhọn ngoại binh ở ba tuyến, Khánh Hòa làm chủ hoàn toàn thế trận rồi có hai bàn thắng ở hiệp một do Ngọc Thạch và Jonathan lập công phút 20 và 42. Ba bàn tiếp theo của Khánh Hòa ở hiệp hai do công của Quang Hải hai bàn và Hữu Chương ấn định chiến thắng đậm đà 5-0.

Tương tự trên sân Gò Đậu, đội kèo trên Bình Dương chưa thắng sân nhà ở V-League đã “nổi cơn thinh nộ” vào lưới Cần Thơ với tỷ số kinh hoàng 7-1. Cơn mưa gôn làm thỏa cơn khát thắng cho nhà đương kim vô địch vẫn đang lận đận bảo vệ ngôi của mình ở V-League.

Thầy trẻ Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng cũng có trận thắng đầu tay sau ba trận lên nắm quân sau khi đánh bại kèo dưới Đồng Tháp hai bàn không gỡ. Chiến thắng có giá trị rất lớn về tinh thần cho các cầu thủ Đà Nẵng chuẩn bị V-League hơn là một cú hích về chuyên môn lẫn... tiền thưởng. Tại Thủ đô, Hà Nội ACB đã giành quyền đi tiếp vào tứ kết nhờ hai bàn thắng của Huỳnh Điệp và Mababazi ghi vào lưới khách Thanh Hóa.

Gay cấn nhất vòng 1/8 là hai cặp đấu bất phân thắng bại giữa Nam Định gặp Than Quảng Ninh và ĐT Long An tiếp Bình Định đều hòa 0-0 trong 90 phút. Trên chấm 11 m, chủ nhà Nam Định cười hớn hở khi qua mặt Than Quảng Ninh 4-2 thì ĐT Long An bị khách Bình Định khuất phục 3-4.

Như vậy, ở tứ kết Cúp quốc gia đã xác định được hai cặp đấu Bình Dương - Đà Nẵng, Khánh Hòa - Bình Định (ngày 19 và 20-4). Còn Nam Định và Hà Nội ACB phải chờ kết quả giữa cặp đấu Thể Công - Hòa Phát và Hải Phòng - SL Nghệ An diễn ra vào chiều nay (16-2).