Chiều qua, vòng 10 V-League: Lee Nguyễn giữ ghế cho thầy

+ Các trận đấu khác vòng 10 V-League: Quân khu 4 - Thanh Hóa: 0-1 (Sơn Hà đá phản lưới nhà ’56), Hải Phòng - Khánh Hòa: 1-0 (Leandro ’18), Bình Dương - T&T Hà Nội: 2-2 (Kesley ’80, Mbabazi ’90; Công Vinh ’23, Văn Quân ’72), Nam Định - Đà Nẵng: 1-1 (Amaobi ’74; Gaston ‘4), Đồng Tâm Long An - TP.HCM: 0-0. + Bảng xếp hạng sau vòng 10 V-League: 1. Đà Nẵng (20 điểm), 2. Khánh Hòa (16), 3. Đồng Tháp (15), 4. Quân khu 4 (15), 5. Sông Lam Nghệ An (15), 6. Đồng Tâm Long An (13), 7. Bình Dương (13), 8. Hải Phòng (13), 9. Hoàng Anh Gia Lai (13), 10. Thanh Hóa (12), 11. T&T Hà Nội (12), 12. Thể Công (11), 13. Nam Định (11), 14. TP.HCM (11).