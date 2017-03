Chiều qua, vòng 15 V-League: SHB Đà Nẵng hụt hơi

Binh hùng tướng mạnh của SHB Đà Nẵng vẫn không cầm cự nổi HA Gia Lai mưu mẹo và kiên nhẫn với lối chơi tử thủ để giành chiến thắng sát nút 1-0.

88 phút tuyệt vọng

Chủ sân Pleiku bất ngờ có bàn thắng từ rất sớm trong thời điểm đội khách chưa nóng máy và không kịp trở tay. Mới phút thứ 2, Thái Dương đột ngột ra chân từ gần 30 m đưa bóng găm thẳng vào cầu môn của SHB Đà Nẵng mở điểm.

88 phút còn lại là một cuộc nỗ lực rất lớn của đội khách nhưng quả bóng bướng bỉnh vẫn không một lần làm rung lưới HA Gia Lai, cho dù SHB Đà Nẵng đang sở hữu một hàng công khủng nhất V-League. Ngay cả khi thủ môn Công Vương của chủ nhà bị chấn thương phải rời sân ở phút 20 thì các chân sút của SHB Đà Nẵng vẫn bị vô hiệu hóa trước dự bị Tuấn Mạnh.

Lối chơi của HA Gia Lai không bay bổng như dưới thời Dusit mà rất chắc chắn khi tân HLV Huỳnh Văn Ảnh chịu chơi phòng ngự. Hàng thủ số đông của chủ sân Pleiku đã làm tê liệt các chân sút SHB Đà Nẵng lẫn hàng tiền vệ sắc sảo vốn có duyên ở sân khách.

Nỗ lực hơn, lăn xả hơn và quyết tâm hơn, HA Gia Lai (dưới) đã tìm được chiến thắng trước sức mạnh của SHB Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN HUY

Trận thua đau đớn ở thời điểm cần tăng tốc đã khiến thầy trò Lê Huỳnh Đức bị đội dẫn đầu SL Nghệ An bỏ rơi đến 7 điểm, sau trận thắng sít sao ĐT Long An 1-0.

ĐT Long An sắp rớt hạng

Trong khi những đội cầm đèn đỏ đều có chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng thì ĐT Long An lại sẩy chân trên sân Vinh. Thầy trò Mc Menemy đã không cưỡng nổi số mệnh phải thua trên sân của SL Nghệ An đang khao khát vô địch và không chút vướng víu tình nghĩa. Bàn thắng của chủ sân Vinh đến rất sớm, từ phút thứ 7 do công Bryan và suốt quãng thời gian còn lại không cho thấy sự phản kháng của đội bóng ở thế đường cùng. ĐT Long An thậm chí còn “chấp” một ngoại binh khi chỉ chơi với Antonio và Kassim trong khi Danny lặn về quê không sủi tăm.

Thua nhẹ 0-1 trên sân khách đã là may cho ĐT Long An bởi nội lực đã yếu (vắng đội trưởng Văn Giàu do thẻ phạt) lại thiếu người từ phút 64 khi trung vệ Minh Thông chịu thẻ vàng thứ hai.

Cửa trụ hạng cho ĐT Long An giờ rất mong manh khi các đối thủ đứng gần đều có chiến thắng để tạm rời vùng nguy hiểm.

Hà Nội ACB - Thanh Hóa: 2-1. Cầu thủ thấp nhất trên sân là Thành Lương lại có pha đánh đầu hiểm đưa bóng vào lưới khách ở phút 75. Chủ sân Hàng Đẫy rũ bỏ sự ủ ê hồi đầu mùa với những lần vây hãm và công phá dữ dội hàng thủ Thanh Hóa. 10 phút sau, cú sút bồi thứ hai của Đức Sang lần thứ hai khiến thủ môn Mạnh Dũng phải vào lưới nhặt bóng. Khách gỡ bàn danh dự ở phút cuối do công của chân sút Sunday. K. Khánh Hòa - V. Hải Phòng: 0-2. Cả hai đều chơi tấn công cởi mở nhưng đội khách có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với hai lần bóng tìm đúng cột. Mãi đến khi chủ nhà chơi thiếu người do Công Quốc bị thẻ vàng thứ hai ở phút 71 V. Hải Phòng mới có bàn thắng. 10 phút sau, Duy Quang lúng túng đưa bóng phản lưới nhà giúp đối thủ mở điểm. Phút 84, Đức Thắng cướp bóng của một hậu vệ ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Đồng Tháp - NaviBank SG: 0-2. Cầu thủ cũ của Đồng Tháp là tiền vệ Được Em đã lập công cho NaviBank SG sau cú sút phạt thành bàn từ gần 30 m ở phút 29. Quang Hải ấn định 2-0 ở phút cuối trận và trận thắng của khách đã phá dớp Đồng Tháp từ đầu mùa chưa biết thua trên sân nhà. V. Ninh Bình - Bình Dương: 2-1. Việt Thắng lại khai hỏa giúp chủ sân Ninh Bình mở tỉ số phút 30 sau một pha hỗn loạn trước khung thành đội khách. 6 phút sau, Việt Thắng lại lập công đầu với pha chuyền bóng như đặt cho Gustavo ghi bàn thứ hai cho Ninh Bình. Bàn gỡ muộn màng của Bình Dương ở phút 84 sau cú “lật bàn đèn” đẹp mắt do công Philany. Bảng xếp hạng: 1. SL Nghệ An (35 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (28); 3. Đồng Tháp (24); 4. Thanh Hóa (22); 5. Hà Nội T&T (21); 6. NaviBank SG (20); 7. HA Gia Lai (19); 8. K. Khánh Hòa (18); 9. HP Hà Nội (18); 10. Bình Dương (18); 11. V. Ninh Bình (18); 12. Hà Nội ACB (16); 13. V. Hải Phòng (16); 14. ĐT Long An (11).

ĐĂNG HUY - THANH THANH