Chiều qua, vòng 2 V-League: Tiền tỉ!

Các trận đấu khác NaviBank Sài Gòn - Ninh Bình: 1-2. Trận đấu bị cắt vụn bởi tiểu xảo và nằm sân của cầu thủ hai đội. Khách mở điểm ở phút 38, sau cú dứt điểm cận thành của Raphael nhưng chỉ hai phút sau, Suleiman đánh đầu gỡ hòa 1-1. Mota lập công lớn cho Ninh Bình ở phút 51 ấn định 2-1, trong khi HLV Lim Huat mất điểm do phản ứng trọng tài bị truất quyền chỉ đạo. Đồng Tâm Long An - Sông Lam Nghệ An: 1-1. Chủ nhà vẫn chưa thể xóa cái dớp không thắng đối thủ “kỵ giơ” cho dù đã ghi bàn trước. Phút 27, Tshamala mở điểm cho chủ nhà sau một pha độc diễn và dứt điểm gọn gàng. Gạch vẫn duy trì nhịp tấn công đều đặn nhưng không thể có bàn thứ hai, lại bất cẩn để Vidovic san bằng cách biệt ở phút 64. CT