Chiều qua, vòng 20 V-League: Mưa...

Các trận đấu khác Thanh Hóa - Hải Phòng 2-4: Dẫn trước từ phút 31 nhưng chủ nhà bị bắt kịp rồi liên tiếp trả giá cho những sai lầm. Không còn phép màu nào cho Thanh Hóa trụ hạng nữa. Khánh Hòa - Nam Định 1-1: Khán giả sân Nha Trang khó chịu khi chứng kiến màn diễn nhạt nhẽo đã lớn tiếng hô: “Khánh Hòa bán độ!”. Khách dẫn bàn từ phút thứ 5 (Phillip ghi) và mãi đến phút 50, Tấn Tài mới quân bình 1-1. Hoàng Anh Gia Lai - Quân khu 4 1-1: Cả hai đều nằm ở nhóm nguy cơ rớt hạng cao và rất nỗ lực tự cứu mình. Mota ghi bàn phút 78 cho khách nhưng phút 90+3 thì Evaldo san bằng 1-1. T&T Hà Nội - Đồng Tháp 5-2: Vắng quá nhiều trụ cột do thẻ phạt, Đồng Tháp chịu cái thua nặng nề sau khi lội ngược gỡ 2-2. TP.HCM - Thể Công 0-1: TP.HCM tưởng có một điểm thì đến phút 90+1, Xuân Thành ghi bàn thắng quý hơn vàng, đưa Thể Công nhảy vào nhóm tranh chấp huy chương. Sông Lam Nghệ An – Bình Dương 1-0 (đá sớm một ngày): Bàn thắng duy nhất trận đấu do công của Văn Quyến ghi ở phút thứ ba trên chấm 11 m sau khi anh bị đốn ngã trước đó trong vòng cấm. Bảng xếp hạng: 1. Đà Nẵng (45 điểm), 2. Sông Lam Nghệ An (33), 3. T&T Hà Nội (30), 4. Thể Công (29), 5. Đồng Tháp (28), 6. Bình Dương (28), 7. Khánh Hòa (28), 8. Hải Phòng (28), 9. Đồng Tâm Long An (26), 10. Hoàng Anh Gia Lai (24), 11. Nam Định (24), 12. TP.HCM (22), 13. Quân khu 4 (22), 14. Thanh Hóa (16).