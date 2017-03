Chiều qua, vòng 21 V-League: Chìm và nổi

Các trận đấu khác Bình Dương - Đà Nẵng 4-1: Thầy trò Lê Huỳnh Đức sụp đổ nhanh chóng khi vắng buồng phổi Rogerio ở tuyến giữa khiến lối chơi vỡ vụn. Trận thua nặng khiến Đà Nẵng phải hoãn ngày đăng quang lại. Thể Công – Đồng Tháp 2-4: Món nợ thua 0-5 ở lượt đi của bóng đá quân đội với Đồng Tháp chiều qua càng dày thêm. Chủ nhà ghi bàn trước từ phút thứ tám nhưng bất ngờ bị khách bắt kịp và liên tục dẫn bàn. Đáng chú ý là khách thiếu rất nhiều, trong đó vắng ba ngoại binh Andela, Samson và Timothy do thẻ phạt. Hải Phòng – Sông Lam Nghệ An 3-2: Một ngày trước trận đấu, xe chở đội khách bị một số người quá khích ném đá tấn công, may mà không để lại hậu quả. Chủ nhà có hai bàn dẫn trong sự phấn khích của hơn 15 ngàn khán giả có hơn 1.000 cảnh sát chống bạo loạn theo dõi. Khách gỡ 2-2 đến phút 90+3, Everson ghi bàn ấn định 3-2 cho Hải Phòng. Nam Định – T&T Hà Nội 1-1: Mãi đến phút 90, Ngọc Lung mới gỡ hòa cho chủ nhà sau khi khách đã dẫn từ phút 63 do công Benicio.