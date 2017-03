Chiều qua, vòng 21 V-League: Nghiệt ngã!

Khán giả Long An giận dữ gây áp lực đòi thay huấn luyện viên Sau trận thua nặng nề trước Bình Dương chiều qua, khán giả Long An đã phản ứng đòi thay ban huấn luyện và giải quyết những vấn đề khúc mắc trong đội bóng vì đây là trận thua tệ hại thứ ba liên tiếp. Theo nguồn tin của chúng tôi thì trước áp lực lớn lao trên, hôm nay tại Long An sẽ có một cuộc họp giữa lãnh đạo và đội bóng để cùng nhau tìm ra hướng khắc phục và có thể sẽ có những cuộc chia tay trong cuộc họp này. Liệu chiếc ghế của HLV Patricio có còn yên vị ở bốn vòng đấu còn lại khi đội bóng rơi tự do sau mùa nghỉ Euro và thủ môn số một của đội tuyển (Santos) chỉ trong ba trận đã để thua đến chín bàn? ANH NHÂN