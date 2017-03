Chiều qua, vòng 3 V-League: Bạo lực và thẻ đỏ

Các trận đấu khác Đồng Tháp – Ninh Bình: 5-2. Người hùng Được Em đã lập hat trick trong chiến thắng vang dội của chủ sân Cao Lãnh. Đội khách chỉ có mỗi khoảnh khắc gỡ hòa 1-1 do công của Gustavo ở phút 42 và đành chịu thua toàn diện chủ nhà. Bốn bàn tiếp theo của Đồng Tháp đã đánh chìm ý chí của Ninh Bình. Mãi đến phút 86, Việt Thắng mới rút ngắn 2-5. NamĐịnh – NaviBank Sài Gòn: 1-2. Chủ nhà ghi bàn sớm ở phút thứ 10 do công Gaspard nhưng chỉ trong ba phút, khách đã đòi cả vốn lẫn lãi. Lần lượt Văn Lâm (phút 68) và Hoàng Đảm (phút 70) phá lưới Nam Định, giúp đội nhà có chiến thắng đầu tay quý hơn vàng. Sông Lam Nghệ An – Hải Phòng: 2-4. Vidovic mở điểm cho chủ nhà ở phút 42 nhưng vào hiệp hai, khách đã vùng dậy lội ngược dòng nghẹt thở. Đặng Văn Robert (phút 61) và Leandro (phút 70) ghi bàn dẫn 2-1 khiến các cầu thủ Sông Lam Nghệ An mất hứng. May mắn cho Quang Tình ở phút 76 tung cú sút xa rất đẹp gỡ 2-2 nhưng hàng thủ chủ nhà đã chơi sơ hở cho Wole và Lazaro ghi thêm hai bàn ở những phút cuối. Đà Nẵng – Khánh Hòa: 2-0. Lối chơi quyết liệt của Khánh Hòa không thể làm chùn chân chủ nhà đang hừng hực khí thế sau chiến thắng ở mặt trận Cúp châu Á. Hai cầu thủ ghi bàn cho Đà Nẵng là “thần tài” Gaston Merlo (phút 33) và Quang Cường (phút 76). Bảng xếp hạng sau vòng 3 V-League 1. Bình Dương (6 điểm); 2. T&T Hà Nội (6); 3. Đà Nẵng (6); 4. Hòa Phát Hà Nội (6); 5. Đồng Tâm Long An (5); 6. Đồng Tháp (5); 7. Hải Phòng (4); 8. NaviBank Sài Gòn (4); 9. Ninh Bình (4); 10. Hoàng Anh Gia Lai (3); 11. Khánh Hòa (3); 12. Sông Lam Nghệ An (2); 13. Nam Định (1); 14. Thanh Hóa (1). Đà Nẵng và Đồng Tháp còn một trận chưa đá.