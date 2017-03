Chiều qua, vòng 4 V-League: Gỗ lại vỡ tan

Các trận đấu khác Hà Nội T&T - Nam Định 2-0: Đội khách đã kém hơn về lực lại không gặp may với nhiều lần dứt điểm nếu không qua tay thủ môn Hồng Sơn thì hai lần dội xà. Sỹ Cường mở tỉ số cho Hà Nội T&T ở phút 17, từ một pha đệm bóng không đối kháng ở cận thành. Đến phút 54, Công Vinh ghi bàn đầu tiên cho mình sau bốn vòng đấu và ấn định chiến thắng cho chủ sân Hàng Đẫy. Ninh Bình - Hải Phòng 2-2: Chủ nhà mở điểm rất sớm ở phút thứ 6, sau pha ghi bàn nhạy cảm của Ngũ Chí Thắng. Thế trận giằng co mãi đến phút 55, thủ môn Hoàng La dùng dằng bắt bóng để Leandro tận dụng cơ hội san bằng 1-1. Lại là Hoàng La bất cẩn để chân sút cũ của Ninh Bình là Đinh Hoàng Max chớp thời cơ ghi bàn giúp khách dẫn ngược. May cho chủ nhà ở phút bù giờ cuối cùng, Gustavo nhanh nhảu đá nối cận thành, gỡ hòa 2-2 sau một pha lộn xộn trước khung thành. Khánh Hòa - Đồng Tháp 2-1: Trận đấu được giải quyết trong hiệp hai với pha mở điểm của Samson cho Đồng Tháp ở phút 55. Khách chủ động đá chậm để bảo toàn thành quả nhưng không ngờ vẫn thua chân sút Jonathan. Chân sút này hai lần lập công ở phút 80 và 90+4, giật lại ba điểm quý giá cho Khánh Hòa. Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 2-1: Vidovic ghi bàn trước cho khách trên chấm phạt đền 11 m, sau pha phạm lỗi của hậu vệ Anh Tuấn với Mauro ở phút 39. Chân sút duyên Hoàng Đình Tùng lại khai hỏa, san bằng 1-1 cho Thanh Hóa ở phút 69 nhưng vào phút cuối trận, Dalibor nhận quả chuyền phản công nhanh đã dứt điểm, ấn định 2-1 cho Sông Lam Nghệ An. CT Bảng xếp hạng: 1. Đà Nẵng (9 điểm); 2. T&T Hà Nội (9); 3. Đồng Tâm Long An (8); 4. Hòa Phát Hà Nội (7); 5. Bình Dương (6); 6. Khánh Hòa (6); 7. Hải Phòng (5); 8. NaviBank Sài Gòn (5); 9. Sông Lam Nghệ An (5); 10. Ninh Bình (5); 11. Đồng Tháp (4); 12. Hoàng Anh Gia Lai (3); 13. Nam Định (1); 14. Thanh Hóa (1).