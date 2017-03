Chiều qua, vòng 5 giải hạng Nhất: Thay tướng, đổi vận!

Xếp hạng sau vòng năm: 1. Bình Định (10 điểm), 2. Tây Ninh (10), 3. Vissai Ninh Bình (8), 4. Huda Huế (8), 5. TPK Tiền Giang (8), 6. Đồng Nai (7), 7. Cần Thơ (7), 8. Than Quảng Ninh (7), 9. Hòa Phát HN (7), 10. Sài Gòn United (6), 11. ACB Hà Nội (4), 12. An Đô An Giang (4), 13. Quảng Ngãi (3), 14. Quảng Nam (2).