Chiều qua, vòng 5 V-League: Ngân hàng điểm

Các trận còn lại Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai: 2-0. Ông Giang “đen” đã rũ được vận đen với chiến thắng đầu tiên sau năm vòng đấu. Hoàng Đình Tùng đã làm điên đảo hàng thủ khách và chính anh ghi dấu ấn trong cả hai bàn thắng vào lưới Gỗ. Phút 16, Đình Tùng sút bóng dội cột, giúp Da Silva đá bồi mở điểm. Đến phút 85, Đình Tùng hạ thủ đối phương sau cú sút cận thành vào lưới trống Shilhavy. Hải Phòng - Đồng Tâm Long An: 2-0. Gạch bị ngắt chuỗi bất bại trên sân Lạch Tray với hai lần bị thủng lưới từ cái chân trái ma thuật của Leandro. Phút 50, cú ngả người dứt điểm của Leandro làm bó tay thủ môn Santos. Đến phút 64, pha đi bóng lắt léo của anh buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi và chính Leandro sút thắng trên chấm 11 m. Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An: 0-0. Cả hai đội đều có nhiều cơ hội sút thủng lưới nhau nhưng không ai thành công. Trận đấu rất nóng với sáu chiếc thẻ đỏ được trọng tài Trần Công Trọng rút ra chia đều cho hai đội. Phút cuối, Công Bình của khách đánh nguội đối thủ bị thẻ vàng thứ hai rời sân. Bảng xếp hạng 1. Hà Nội T&T (12 điểm); 2. Đà Nẵng (9); 3. Hải Phòng (8); 4. Hòa Phát Hà Nội (8); 5. Đồng Tâm Long An (8); 6. Ninh Bình (8); 7. Đồng Tháp (7); 8. Bình Dương (7); 9. Khánh Hòa (7); 10. Sông Lam Nghệ An (6); 11. NaviBank Sài Gòn (5); 12. Thanh Hóa (4); 13. Hoàng Anh Gia Lai (3); 14. Nam Định (1). Đà Nẵng và Đồng Tháp còn một trận chưa đá.