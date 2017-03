Chiều qua, vòng 6 V-League: Cánh én và mùa xuân

Các trận đấu khác Hòa Phát Hà Nội – Ninh Bình: 0-2. Thần may mắn đã mỉm cười với tân HLV Lê Thụy Hải ở màn chào sân từ hai bàn thắng của Việt Thắng (phút 55) và cú sút phạt đền thành bàn của Gustavo (phút 70). Ngược lại, vận đen cứ đeo bám thầy trò Nguyễn Thành Vinh với hàng loạt cơ hội treo trước mũi giày bị bỏ lỡ. Ngay cả hai quả phạt đền 11 m, Timothy và Thành Trung đều sút hỏng đành chuốc lấy cái thua ngậm ngùi. Nam Định – Khánh Hòa: 0-1. Chiếc ghế của HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã nóng lắm rồi sau trận thua Khánh Hòa ngay trên sân nhà mình. Ngọc Điểu là tác giả của bàn thắng ở phút 35 cho đội khách. Nam Định vẫn nằm yên dưới đáy bảng và duy nhất chưa biết mùi chiến thắng với năm trận thua, một trận hòa. Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (12 điểm); 2. Đà Nẵng (12); 3. Ninh Bình (11); 4. Đồng Tháp (10); 5. Bình Dương (10); 6. Khánh Hòa (10), 7. Hải Phòng (8); 8. Đồng Tâm Long An (8); 9. Hòa Phát Hà Nội (8); 10. Thanh Hóa (7); 11. Sông Lam Nghệ An ; 12. Hoàng Anh Gia Lai ; 13. NaviBank Sài Gòn (5); 14. Nam Định (1).