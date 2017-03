Chiều qua, vòng 6 V-League: Đại chiến bất phân thắng bại

Việt Thắng sau năm trận tịt ngòi đã làm cú đúp vào lưới Bình Dương và may mà Philani cũng hai lần phá lưới Santos giúp Vital đã biết... hòa.

Bình Dương lội ngược dòng nhờ Philani

Ông thầy người Bồ vã mồ hôi hột sau ba trận thua liên tiếp ở V-League đã cảm nhận rất rõ sức ép thật nặng nề trên chiếc ghế nóng ở Bình Dương. Dù các nhà làm bóng đá Bình Dương quả quyết giữ ghế cho ông nhưng Vital thừa hiểu quan trọng nhất là chiến thắng chứ không phải lời hứa.

Đội hình tuần trước đá thắng Valencia ở Cúp AFC chiều qua chơi không kém hơn các cầu thủ Gạch nhưng bàn thắng cứ như trêu ngươi. Philani rồi đến Kesley sút kiểu nào cũng... ra ngoài hoặc không thể thắng Santos. Đã thế, khi hiệp hai chỉ mới có 17 giây, từ vạch giữa sân, Tshamala chuyền bóng loại cả hàng thủ Bình Dương, dễ dàng giúp Việt Thắng sút thắng Thế Anh nhân đôi cách biệt.

Thua hai bàn, ông Vital chơi canh bạc ngã về không khi đẩy thêm tiền đạo trẻ Đức Thiện vào chơi với ba mũi nhọn. Nhờ thế công ấy, hàng thủ Gạch bị chia mỏng hơn và đến phút 56, Philani che bóng rất khéo rồi xoay người tung cú sút sấm sét hạ thủ môn Santos.

Gương mặt của thầy trẻ Trần Công Minh trong khu vực kỹ thuật của Gạch đã chuyển sang nhợt nhạt trong khi trên sân, hàng phòng ngự Gạch bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi. Chỉ cần thêm ba phút, lại là Philani láu lỉnh cướp bóng ngay trong chân của trung vệ Rocha, đối mặt với Santos và gỡ hòa 2-2.

Thở bằng mũi ngoại binh

20 bàn thắng trong bảy cặp đấu chiều qua thì các cầu thủ ngoại đã ghi đến 12 bàn. Cả năm bàn thắng của Đà Nẵng vùi dập chủ nhà Thanh Hóa thì bốn đã thuộc về ngoại binh. Ba bàn thắng của Quân khu 4 trên sân nhà do cầu thủ ngoại ghi bàn và hai bàn gỡ của Nam Định cũng in dấu giày ngoại. Bình Dương ngắt mạch ba trận thua bằng một trận hòa hú hồn trước Gạch sau hai lần bị dẫn trước là nhờ công lớn của Philani. Thể Công may mắn có bàn duy nhất của Raphael ghi vào lưới Khánh Hòa. Trên sân Pleiku, bàn thắng của Sakda và bàn đá phản của Nirut chính là hai ngoại binh mới nhập quốc tịch.

Sự tung hoành áp đảo của các cầu thủ ngoại đang chơi bóng ở V-League là phần lớn nguyên nhân khiến các chân sút nội tịt ngòi và hay cỡ những tiền đạo đội tuyển như Công Vinh, Quang Hải, Việt Thắng hay “vua phá lưới” nội 2008 Ngọc Thanh nằm ngoài tốp 10 danh sách dội bom.

Kết quả các trận đấu chiều qua Đồng Tâm Long An - Bình Dương: 2-2 (Việt Thắng 45’+1, 46’; Philani 56’, 59’). Thanh Hóa - Đà Nẵng: 0-5 (Almeida 14’, 61’, 75’, Gaston 24’, Thanh Hưng 88’). Quân khu 4 - Nam Định: 3-2 (Lazaro 11’, 25’, Mota 39’; Amaobi 87’, 90’+1). Thể Công - Khánh Hòa: 1-0 (Raphael 76’). Hải Phòng - Đồng Tháp: 0-0. Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An: 1-1 (Sakda 24’, Nirut (đá phản lưới nhà) 76’). TP.HCM - T&T Hà Nội: 2-1 (Ngọc Tùng 27’, Ngọc Quang 40’; Công Vinh 89’).