Chiều qua, vòng bảy giải hạng nhất: “Ngựa ô” trở lại

Đội khách không may khuyết cả đội trưởng Minh Mính và hai đội phó Thanh Phương, Thành Lợi, buộc HLV Dương Ngọc Hùng phải đeo băng cho thủ môn Tô Vĩnh Lợi nhưng lại không khó đè bẹp An Giang còn quá non kinh nghiệm.

Chân sút Maia ghi bàn từ rất sớm ở phút thứ 10, thế mà đồng đội của anh lại không đủ sức lẫn sự tỉnh táo để ngăn cản sức công phá dồn dập và mạnh mẽ của đối phương.

Chỉ bảy phút sau, Khoa Thanh đã đưa hai đội trở lại vạch xuất phát với pha sút xa bằng chân trái thành bàn khoảng 20 m cực đẹp. Thế nhưng người hùng của trận đấu chiều qua lại chính là Nildo xuất thần với những đường chuyền quyết định lẫn khả năng săn bàn thượng thặng.

Phút 38, Nildo đưa bóng cắt mặt thành, loại cả hàng thủ An Giang, giúp Thanh Sang dễ dàng đệm bóng nâng 2-1 từ vạch 5,50 m. Lại là Nildo ở phút 65 diễn tương tự kịch bản trên với cú chuyền độc cho Kim Bình đào sâu cách biệt 3-1.

Tuy nhiên, những phút cuối mới là màn độc diễn tuyệt vời của Nildo khi anh làm thêm cú đúp phá hỏng ý định lật ngược thế cờ của chủ nhà. Pha đi bóng điệu nghệ của anh ở phút 75 buộc hậu vệ An Giang phải phạm lỗi trong vòng cấm địa và anh không chút sai lầm đá thắng quả phạt đền 11 m, nâng tỷ số lên 4-1. Chưa đầy 10 phút sau, Nildo đặt dấu chấm hoàn hảo cho mình với bàn thắng đẹp 5-1.

An Giang chiều qua đã rất nỗ lực nhưng không thể thay đổi số mệnh của mình và cũng phải thừa nhận họ không may mắn với bốn lần dứt điểm nguy hiểm, bóng hết chạm cột lại dội xà. Ở vài phút cuối trận, Maia và Martin ghi hai bàn gỡ danh dự 3-5 cho An Giang.

Các trận đấu khác vòng bảy giải hạng nhất: Than Quảng Ninh - Đồng Nai: 1-0, Quảng Ngãi - Cần Thơ: 1-1, Huế - Hòa Phát Hà Nội: 0-1, Tây Ninh - Quảng Nam: 1-1, Hà Nội ACB - Tiền Giang: 2-1, Sài Gòn United - Ninh Bình: 0-0.