Chiều qua, vòng chín V-League: Gỗ lại sập bẫy

Các trận đấu khác Thanh Hóa – Thể Công: 2-1: Khách mở điểm rất sớm từ phút thứ hai do công Oliveira nhưng bị chủ nhà lội ngược dòng ngoạn mục. Phút thứ bảy, Alejandro sút phạt gỡ hòa và đến phút 57, Rogelio đánh đầu đẹp ấn định 2-1. Đáng nói là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ áo lính rất yếm thế và sau trận thua, tướng Dũng sẽ khó tồn tại ở Thể Công. Đà Nẵng - Đồng Tháp: 1-0: Almeida lại giúp bóng đá sông Hàn bay bổng ở ngôi đầu với bàn thắng quý hơn vàng ở phút 90+2. Sông Lam Nghệ An - Nam Định: 2-1: Chỉ cần 16 phút đầu, chủ nhà đã có hai bàn thắng của Diego và Trọng Hoàng. Khách gỡ bàn danh dự trên chấm phạt đền 11 m sau cú sút của Philip ở phút 56. T&T Hà Nội - Quân khu 4: 0-1: Có nhiều tinh binh hơn nhưng chủ nhà vẫn thua ở phút 87 với bàn duy nhất của Lazaro. TP.HCM - Hải Phòng: 1-2: Chủ nhà mở tỷ số sớm ở phút thứ 10 do công Clayton nhưng đến phút 40 bị Leandro san bằng. Mãi đến phút 90+1, Ngọc Thanh bất ngờ ghi bàn đem về ba điểm cho Hải Phòng. GH