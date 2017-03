Chiều qua, vòng tám V-League: Đồng Tháp nổi dậy

Các trận đấu khác vòng tám V-League Thanh Hóa – Đồng Tâm Long An: 1-1. Đình Tùng mở điểm cho chủ nhà ở phút 59 và đến phút 82, Tshamala san bằng cách biệt, sau khi Minh Phương sút phạt đền bật cột ở phút 75. Sông Lam Nghệ An – Hải Phòng: 1-0. Mãi đến phút 85, Văn Quyến phá hàng thủ khách rồi chuyền bóng cho Đình Đồng dễ dàng ghi bàn thắng duy nhất. Đà Nẵng – Bình Dương: 1-1. Almeida ghi bàng thắng nhanh nhất V-League ở giây thứ 30 nhưng hàng thủ chủ nhà đã bất cẩn để Hoàng Vương gỡ hòa ở phút 25. Khánh Hòa – Hoàng Anh Gia Lai: 1-0. Khách có đến 85 phút làm lại sau bàn mở tỷ số của Issifu ở phút thứ 5 nhưng các pha dứt điểm đều vô duyên. T&T Hà Nội - Nam Định: 2-1. Công Vinh tỏa sáng với một bàn thắng phút 21 và một đường chuyền thành bàn cho Sỹ Cường phút 42. Bàn gỡ của khách do công Ngọc Lung ghi ở phút 28. TP.HCM – Quân khu 4: 1-0. Ngọc Quang bất ngờ ghi bàn ở phút 46 mang về ba điểm quý giá cho chủ nhà.