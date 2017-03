Lần đầu tiên không thấy bầu Thắng ngồi trên khu khán đài VIP như những lần trước, có lẽ ông đang chứng minh đội ĐT Long An không còn của ông nữa. Buồn hơn khi người hâm mộ Long An lại nghe mùa tới đội ĐT Long An được trả về cho ngành thể thao Long An, rồi đây đội bóng sẽ ra sao?

Cũng hôm ấy, công thần ngót chục năm của bóng đá Long An, trung phong Antonio Carlos trở về trong màu áo V. Hải Phòng không một tiếng vỗ tay chào mừng vì cái nghĩa, cái tình, không một lời xì xào. Họ chỉ dành cho công thần Antonio những cái nhìn dửng dưng, lạnh nhạt. Thế rồi phút 18 Antonio ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho đội khách, người Long An cũng chỉ nhìn với ánh mắt vô hồn, không một lời lẽ cay cú dành cho kẻ… bỏ đi vốn vẫn thường thấy trong bóng đá… Đến lúc Gilson ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 phút 30 cũng không làm cho cầu trường sân Long An… nổ tung. Có điều đặc biệt là chiều qua lượng khán giả đến sân Long An rất ít, ít hơn những trận trước rất nhiều… Trên sân dù đang ở thế rất khó trên bảng tổng sắp nhưng không vì thế mà cầu thủ chủ nhà chơi theo tinh thần chiến đấu mà ngược lại rất nhạt và vô hồn.

Hình ảnh Gạch không có ngôi sao nhưng luôn thể hiện tinh thần chiến đấu rực lửa cùng bên khu kỹ thuật HLV Calisto la hét ầm ĩ nay chỉ còn dĩ vãng.

Nhìn cậu Tây trợ lý chuyên môn của HLV Vital chạy lên chạy xuống từ khán đài A tới khu kỹ thuật để truyền đạt chiến thuật qua trợ lý Văn Giàu thấy cũng khác thời Calisto. Hồi ấy mỗi khi bị án phạt phải ngồi trên khán đài thì HLV Calisto hay dùng bộ đàm liên lạc.

… Như xát muối vào nỗi đau vô hình khi người cũ Antonio lại hoàn thành cú đúp đầu hiệp 2 ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 cho đội khách. Lạ ở chỗ ngay cả trên khu khán đài A cổ động viên Hải Phòng hò hét ăn mừng rầm trời.

Đâu rồi cái sân Long An cũng từng là chảo lửa? Cách làm bóng đá bế tắc kiểu này, liệu những hình ảnh huy hoàng của bóng đá Long An một thời nay đã bị chôn chặt trong dĩ vãng?

DUY ÂN