Chờ đợi những cặp đấu đinh Real-MU hay Arsenal-Barca?

16 đội đứng đầu 8 bảng ở vòng trước sẽ được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm đầu bảng gồm: PSG, Schalke 04, Malaga, Borussia Dortmund, Juventus, Bayern Munich, Barca và MU. Nhóm nhì bảng gồm: Porto, Arsenal, AC Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Valencia, Celtic và Galatasaray.

Với thể thức, các đội ở trong cùng một nhóm và cùng một quốc gia sẽ không gặp nhau nên Real Madrid và Barcelona, MU và Arsenal, hay Bayern Munich và Dortmund sẽ không phải loại nhau sớm.



Barca không phải chịu nhiều sức ép ở vòng knock-out này

Tuy nhiên với việc có khá nhiều đại gia xếp nhì bảng như Arsenal, AC Milan hay Real Madrid, vòng đấu loại trực tiếp năm nay chắc chắn sẽ không thiếu những cuộc đối đầu nảy lửa. Chính vì vậy mà càng đến giờ bốc thăm, thế giới bóng đá lại càng hồi hộp chờ xem lá phiếu may rủi nào sẽ đưa những ông kẹ chạm trán nhau.

Trong số những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, Barca có lẽ là đội bóng dễ thở hơn cả. Với vị trí đứng đầu bảng G, họ sẽ chỉ phải gặp 1 trong số 5 đội: Porto, Arsenal, AC Milan, Shakhtar Donetsk hoặc Galatasaray.

Trong số những cái tên này thì Arsenal và AC Milan là mạnh hơn cả nhưng cả hai đều đã từng là bại tướng của đội bóng xứ Catalan ở những mùa bóng trước. Dựa trên phong độ cũng như lực lượng vượt trội, rõ ràng nếu Messi cùng các đồng đội không có tên ở vòng tứ kết sẽ là một bất ngờ cực lớn.

So với đội chủ sân Nou Camp, cửa đi tiếp của MU khó khăn hơn. Á quân Premier League sẽ phải chạm trán với 1 trong 6 cái tên: Porto, AC Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Valencia hoặc Celtic. Dễ dàng nhận thấy, nếu phải đương đầu với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đó sẽ là vật cản không nhỏ trong hành trình tiến tới trận đấu cuối cùng của thầy trò Alex Ferguson.

Ngược lại, nếu tránh được Kền kền trắng, coi như Quỷ đỏ sẽ có vé vào vòng tiếp theo, bởi những cái tên còn lại đều đã ít nhiều nếm mùi đau khổ của đội bóng nước Anh. Porto bị MU loại ở vòng 1/8 mùa 2008-09. AC Milan bị Quỷ đỏ loại 1 năm sau đó. Còn Celtic, Valencia tuy chưa gặp đội chủ sân Old Trafford ở vòng đấu loại trực tiếp lần nào nhưng đã biết thế nào là thất bại ở những trận đấu vòng bảng mùa 2006-07 và 2010-11.

Khá tương đồng với MU ở nhóm hạt giống chính là Bayern Munich. Hùm xám cũng có xác suất phải gặp Real Madrid ngay ở vòng 1/8. Ngoài ra, 6 cái tên còn lại là Porto, Arsenal, AC Milan, Shakhtar Donetsk, Celtic và Galatasaray vào lúc này chắc chắn không thể so được với sức mạnh của đoàn quân Jupp Heynckes.

Khó khăn nhất trong nhóm những đội bóng mạnh chắc chắn là Real Madrid. Do chỉ đứng thứ nhì ở bảng D nên khả năng đội chủ sân Bernabeu phải gặp một đội bóng tương đương đương nhiên có xác suất cao nhất. Trong số 5 cái tên mà các học trò của Mourinho có thể gặp là: PSG, Schalke 04, Juventus, Bayern Munich và MU thì 2 cái tên cuối cùng là sừng sỏ hơn cả.

Với Bayern Munich, kỷ niệm buồn hơn nửa năm về trước trong lòng Ronaldo cùng các đồng đội có lẽ vẫn còn nguyên. Họ đã bị loại trên chấm 11m ngay trên sân nhà, dù đã dẫn trước 2 bàn sau gần nửa giờ thi đấu. Với MU, dù đã 2 lần vượt qua Quỷ đỏ ở vòng tứ kết ở mùa giải 1999-2000 và 2002-03 nhưng đội bóng áo đỏ luôn có truyền thống vào sâu trong 5 năm trở lại đây và việc phải đụng độ với đại diện xứ sở sương mù vào lúc này cũng chẳng khác mấy so với chuyện đương đầu với Barca.

Một cái tên đáng chú ý khác ở vòng này là Arsenal. Gần như không còn cửa đua tranh ngôi vô địch tại Premier League, Pháo thủ cũng gặp khó ở sân chơi cuối cùng khi có thể phải đọ sức cùng Bayern Munich hoặc Barca ở vòng 1/8.

Nếu may mắn hơn, The Gunners sẽ chạm trán với PSG, Malaga, Dortmund hoặc Juventus. Đây cũng đều là những đội đã chơi rất hay ở vòng đấu bảng và được tiên đoán là ngựa ô ở giải năm nay. Tuy nhiên, so với 2 đại gia kể trên, chắc chắn đội bóng của Arsene Wenger sẽ dễ thở hơn nhiều nếu đi ở cửa này.

Lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 sẽ diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay (giờ Việt Nam) tại Nyon, Thụy Sĩ. Những đội đầu bảng sẽ có lợi thế là được chơi trận lượt về trên sân nhà. Các trận lượt đi sẽ khởi tranh vào ngày 12 và 20/2/2013, còn các trận lượt về sẽ diễn ra vào 5 và 13/3/2013.

Theo Phạm Giang (Dân trí)