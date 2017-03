Chờ Thanh Hằng lập công

Ở hố nhảy cao, Dương Thị Việt Anh chỉ vượt qua mức xà 1,83 m (tại SEA Games 25, chị nhảy qua mức 1,88 m). Tuy nhiên, do điều kiện thi đấu trong nhà khác xa so với ngoài trời nên thành tích của các VĐV giảm đều. Như VĐV đoạt HCV Marina (Kazakhstan) chỉ đạt 1,93 m trong khi thành tích châu lục do chị đang nắm giữ là 1,98 m.

Chiều qua, HCV SEA Games 25 Vũ Văn Huyện cũng vào đường chạy vòng loại 60 m, nhảy xa, ném đĩa và nhảy cao ở nội dung bảy môn phối hợp với kết quả rất khả quan. Trước đó, Trương Thanh Hằng xuất sắc vào chung kết chạy 800 m nữ vào hôm nay. Cửa huy chương cho Hằng rất lớn.

M.QUANG