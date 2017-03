Trả lời câu hỏi này, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Mùa nào Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng gặp nhau đều chơi tới bến chứ chưa bao giờ nhường nhịn nhau. Chủ nhật này cũng thế thôi. Tôi vẫn khuyên răn học trò là đội vẫn có cơ hội lọt vào tốp ba nên phải chơi hết sức mình. Chúng tôi đá cho chúng tôi chứ không đá vì ai hay cho ai cả”.

Tương tự, trận B. Bình Dương làm khách tại Long An trước ĐT Long An, nhiều người nói vì B. Bình Dương giúp đỡ ĐT Long An rất nhiều lại còn cho mượn cầu thủ lúc khó khăn nên ĐT Long An phải trả nghĩa. Nói về điều này, bầu Nhiệm của ĐT Long An khẳng định: “B. Bình Dương cho mượn cầu thủ không có nghĩa gặp đội này chúng tôi phải “ngoan ngoãn”. Bóng đá mà. Gặp nhau là hết mình thôi. Tôi nghĩ B. Bình Dương cũng rất vui khi chúng tôi chơi hết mình và chơi trung thực để trụ hạng”. Hy vọng lời tuyên bố của người trong cuộc sẽ là sự thật và được chứng minh trên sân cỏ.

TẤN PHƯỚC