“Chọn HLV trưởng như đi mua hàng”

. Quan điểm của ông về bốn ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng gồm Chanvit (Thái Lan), Neeskens (Hà Lan), Mai Đức Chung (Việt Nam) và… ông?

+ Tôi muốn nói chuyện này như người ngoài cuộc thôi. Tôi nghĩ, VFF chọn HLV buộc phải có những thống kê cụ thể đối với mỗi ứng viên đến từ các quốc gia nổi tiếng về đào tạo HLV giỏi như Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ví dụ, người mang lại thành công cho M.U ở mỗi trận đấu là ai? Không phải ngài Ferguson! Ông ấy là bộ não tuyến trên, có chức năng quản lý cụ thể như việc chỉ định các cuộc chuyển nhượng và hoạch định chiến lược. Thực chất người mang lại thành công trong thi đấu của M.U chính là trợ lý Carlos Quiros, người Bồ Đào Nha. Ngoài M.U, ở Anh còn có ba CLB thành công khác là Liverpool do Rafael Benitez (người Tây Ban Nha), Chelsea trước đây có Mourinho (người Bồ Đào Nha), Arsenal có Wenger (người Pháp). Đội Ý vô địch World Cup 2006 do Lippi (người Ý) dẫn dắt, đội Á quân Pháp do HLV Domenech (người Pháp). Những năm gần đây, các đội vào sâu Champions League hầu hết nhờ HLV đến từ các nước tôi vừa kể trên. Brazil là quốc gia giỏi bóng đá nhưng HLV rất tồi, hiện nay họ chỉ có hai HLV giỏi là Scolari và Luxemburgo. Anh có thấy HLV của Áo, của Anh nào thành công trong bóng đá hiện đại hay không? Tôi muốn nói điều đó để thấy rằng phải có những thống kê khoa học?

. Theo ông thì ứng viên nào của VFF là sáng giá nhất?

+ Tôi đã giao kèo với anh là tôi chỉ góp ý với tư cách người ngoài cuộc. Trước đây, khi không phải là ứng viên hay HLV tuyển Việt Nam, tôi đã từng đưa ra những quy tắc chọn HLV trưởng rồi nhưng VFF chưa từng nghe tôi. Bạn muốn mua hàng kỹ thuật công nghệ cao thì phải chọn Nhật Bản, mua xe hơi đẹp và an toàn thì phải chọn xe Đức, xe Ý. Nên việc chọn HLV cũng cần phải tìm ra những nước có nhiều HLV nổi tiếng để giảm thiểu rủi ro.

. Vậy nếu ông là người tuyển chọn, ông sẽ mời ai làm HLV đội tuyển Việt Nam?

+ Ông Chanvit của Thái Lan rất tốt với những đóng góp thành tích lớn cho đội tuyển Thái. Johan Neeskens từng là một cầu thủ nổi tiếng thế giới. Nhưng nên nhớ rằng, một cầu thủ hay chưa chắc là một HLV giỏi và tôi cũng chưa thấy Neeskens thành công với đội bóng nào cả.

Với ông Mai Đức Chung, tôi không biết ông từng làm gì... (Chúng tôi mạn phép cắt ngang và cung cấp thông tin: Ông Chung là cựu danh thủ của Việt Nam, hai lần đưa đội tuyển nữ vô địch SEA Games 22 và 23, trợ lý của HLV Riedl ở SEA Games 24, trưởng bộ môn bóng đá Ủy ban TDTT). Ông Chung không thể làm HLV trưởng được vì ông ấy chưa từng huấn luyện CLB nào. Trong khi đó, tôi biết có những HLV Việt Nam rất giỏi như ông Nguyễn Văn Vinh của Hoàng Anh Gia Lai, ông Trần Văn Phúc của Thanh Hóa hay ông Nguyễn Ngọc Hảo của Nam Định. Tại sao họ không phải là ứng viên hay không được chọn HLV trưởng?

. Xin lỗi, ông có biết rằng, cản trở lớn nhất để VFF chọn ông bởi tính ông thẳng và rất nóng nên không được lòng nhiều người?

+ VFF cần phải nhìn nhận sòng phẳng về tính hiệu quả công việc, còn cá tính nóng nảy của tôi thực sự chỉ là một phần của bóng đá. Scolari và Mourinho từng nổi giận tấn công cầu thủ và có những phát biểu gây sốc, như vậy họ không thể làm HLV được sao? Ai cũng có những lúc nóng nảy và mất bình tĩnh nhưng VFF hãy nghĩ đến hiệu quả.

. Chúc ông năm mới giàu sức khỏe và chúc cho đội tuyển Việt Nam thành công tại AFF Cup 2008!

+ Cá nhân tôi cũng cầu mong VFF và đội tuyển Việt Nam năm mới đạt nhiều thành thích mới. Nhưng ngay bây giờ, bóng đá Việt Nam phải lên kế hoạch chu đáo. Năm nay, đội tuyển không có nhiều giải quốc tế cọ xát nên cần phải chuẩn bị dài hơi để có được kết quả tốt.

. Xin cám ơn ông!