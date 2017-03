Chống bạo loạn sân Vinh

Năm ngoái, cổ động viên hai đội trước trận đấu tổ chức giao lưu vui vẻ với nhau nhưng cuối trận cả hai bên đều không thể kiềm chế nổi những cái đầu nóng. Sau những lời lẽ khiêu khích nhau, các phần tử quá khích đã lao vào nhau ẩu đả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có trong cái nhìn bất lực của lực lượng bảo vệ. Vòng đấu 18, các cổ động viên Sông Lam lại va chạm lớn với khán giả Hải Phòng gián tiếp dẫn đến một cái chết thương tâm. Sân Vinh như một nỗi ám ảnh của các đội khách và suốt ba lượt đấu cuối, Sông Lam bị trừng phạt đá sân trung lập Huế.

Vì thế, cuộc tái đấu lần này ban tổ chức V-League lẫn các cơ quan chức năng ở Nghệ An đã lên phương án bảo vệ an toàn cho cầu thủ hai đội và khán giả. Theo đó, ban tổ chức sân sẽ phối hợp với các nhân viên an ninh kiểm tra thật gắt gao các khán giả mang “vật lạ” vào sân và tăng cường kiểm soát các hành vi khiếm nhã ngay trên khán đài. Các cổ động viên của hai đội sẽ ngồi cách xa nhau và đặt trường hợp có nguy cơ bạo loạn, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ can thiệp mạnh mẽ bằng chó nghiệp vụ.