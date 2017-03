“Chống bóng đá xấu xí là góp phần tôn vinh cái đẹp…”

Thông điệp của những nhà tổ chức

Trưởng BTC giải thưởng Mai Ngọc Phước chia sẻ giải thưởng mang tên fair play để tôn vinh cái đẹp trên sân cỏ nhưng mục đích chính vẫn là giáo dục qua việc ca ngợi và đề cao những hành vi cao thượng trong bóng đá. Và để thông điệp đấy được truyền tải rộng hơn, hiệu quả hơn, song song việc tôn vinh cái đẹp là trách nhiệm với việc lên án những hành vi phản thể thao làm xấu đi hình ảnh bóng đá nước nhà.

Chuyên gia bóng đá: “Việc công bố những hành vi phản thể thao của HĐTĐ góp phần giáo dục thâm thúy và chắc chắn được quần chúng chấp nhận vì song song với việc tôn vinh bóng đá đẹp, còn phải có trách nhiệm giáo dục mọi người chống lại và đẩy lùi những hành vi xấu xí trong bóng đá, góp phần giúp bóng đá nước nhà ngày một sạch hơn và đẹp hơn đúng với tiêu chí của nhà tổ chức…”.

Phó BTC giải: “Tôi biết FIFA đã ban hành 10 tiêu chí của tinh thần fair play mà FIFA đã tuyên truyền đến các LĐBĐ quốc gia, đến các đội bóng, các CĐV. Những tiêu chí rất hay và thiết thực. Trong đó, tôi thú vị nhất là tiêu chí về đội bóng, cầu thủ và CĐV phải học những bài học cách thua và chấp nhận cái thua. Tôi thấy hàng loạt những hình ảnh xấu xí của bóng đá Việt Nam đa phần vì các thành phần chưa biết chấp nhận cái thua mà rõ nhất là BHL, cầu thủ và CĐV Hải Phòng. Tôi rất mong những tiêu chí sớm được phổ biến để nhiều người cùng biết, cùng học và góp phần làm nên nền bóng đá lành mạnh...”.

BTC giải Giải thưởng Fair Play 2012. Ảnh: XUÂN HUY

Chuyên gia bóng đá: “Dự thảo cách làm việc của HĐTĐ theo tôi là hợp lý. Tôi đề nghị BTC giải thưởng cần liên hệ với LĐBĐ VN và VPF để có sự phối hợp tốt vì giải thưởng đã và đang góp phần giúp LĐBĐ VN thực hiện tiêu chí fair play của FIFA đối với nền bóng đá, với các CLB. Vấn đề fair play được FIFA xác định theo ba yếu tố là: 1. Tôn trọng đối thủ, là cầu thủ trên sân phải chơi đẹp, phải đối xử có văn hóa với nhau. 2. Tôn trọng trọng tài là tôn trọng luật của FIFA. 3. Tôn trọng khán giả qua việc phải hết mình ra sân vì khán giả, vì người hâm mộ, không được đá cuội, mua bán, móc ngoặc, chạy điểm… Về các hành vi “xấu xí”, tôi đề nghị các cuộc họp của HĐTĐ nên điểm qua và có ý kiến chính thức về những hành vi phản thể thao này, làm sao cho mọi người cảm thấy đau xót, căm giận với những hành vi này và cá nhân những người vi phạm hay tập thể vi phạm cũng thấy thấm thía và xấu hổ khi bị lên án và bị dư luận tẩy chay...”.

Ông: “Những hành vi xấu dưới mắt các cây bút biếm chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn và tôi đề nghịnên nghiên cứu tổ chức thực hiện. Những biếm họa sâu sắc và cay đấy không chỉ đăng trên các báo mà còn tuyên truyền rộng rãi ở các sân bóng sẽ có tác động lớn đến các thành phần tham dự các hoạt động bóng đá của cả nước và đấy là một cách tuyên truyền, giáo dục tốt trong việc hướng đến tinh thần fair play bắt đầu từ việc lên án cái xấu...”.

Thẩm định các đề cử fair play

Phần thẩm định các đề cử fair play sôi nổi bởi những phản biện và góp ý từ các thành viên của HĐTĐ. Xét trên những đề cử và dữ liệu trong các hoạt động bóng đá trong nước tính đến thời điểm hiện nay, các đề cử được đưa ra như sau:

+ Ông Bùi Như Đức: “Tôi đề cử hành vi chấp nhận hoãn trận đấu của HLV trưởng đội SL Nghệ An Nguyễn Hữu Thắng vì lo cho sức khỏe của các cầu thủ SHB Đà Nẵng qua sự cố đội khách SHB Đà Nẵng bị ngộ độc thực phẩm. Việc làm này đã ảnh hưởng đến đội chủ nhà rất nhiều trong đó có công tác tổ chức đã chuẩn bị, vé đã bán ra và tốn kém nhiều thứ nhưng vì cái chung họ đã chấp nhận hy sinh…”.

+ Ông Trần Song Hải: “Tôi đề cử một doanh nhân người Hải Phòng sau khi nghe tin trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung và bầm tím mắt lẫn mình mẩy đã tìm gặp trọng tài Trí để chia sẻ, động viên và gửi tặng chai mật gấu để trọng tài này điều trị vết thương. Doanh nhân này cũng bày tỏ sự xấu hổ và phê phán hành động của một số đồng hương của mình”.

Phản biện đề cử đầu, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh ý kiến: “Hành xử của đội SL Nghệ An hoãn trận đấu là đẹp nhưng chưa đúng luật (điều lệ tổ chức giải). Do đó, các anh trong BTC giải sau đó đã ra quyết định từ nay về sau không chấp nhận hoãn trận đấu với lý do tương tự. Tôi đề nghị xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng, nếu sai luật thì chúng ta không ủng hộ…”.

Nhà báo Nguyễn Nguyên nêu: “HLV Hữu Thắng sau khi thăm hỏi tình hình các cầu thủ đội khách đã chấp thuận và đề nghị lên BTC giải quyết và việc quyết định là việc của BTC. Đây là một tiền lệ không tốt nhưng không sai luật”.

Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui góp thêm ý kiến: “Theo tôi, hành vi này gọi là fair play là chấp nhận được. Phía VPF dựa trên sự thỏa thuận của hai đội, nên điều này cũng không sai luật. Quyết định này có sự thông cảm của SL Nghệ An, có sự hiểu biết và tôi đồng ý với đề cử này…”.

Sau những phản biện và tranh luận trên, đến phần biểu quyết thì tất cả đều đồng ý đưa trường hợp HLV Nguyễn Hữu Thắng vào đề cử chính thức cho Giải thưởng Fair Play (tỉ lệ 100%).

Với đề cử thứ hai, HĐTĐ cùng biểu quyết việc biểu dương nhưng không đề cử vào giải Fair play.