Chốt danh sách tập trung đội U23 Việt Nam

DANH SÁCH ĐT U23 QG TẬP TRUNG ĐỢT 1 NĂM 2013 HLV trưởng: Hoàng Văn Phúc

Các trợ lý: Lê Tuấn Long, Phùng Thanh Phương, Quách Ngọc Minh

Bác sỹ: Vũ Trọng Hạnh, Tuấn Nguyên Giáp CBCM: Phạm Trường Minh Các cầu thủ: Thủ môn: Trần Bửu Ngọc (TĐCS Đồng Tháp), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Huỳnh Tuấn Linh (Than QN) Hậu vệ: Phạm Mạnh Hùng, Trần Đình Hoàng (SLNA), Đinh Tiến Thành (XM V.HP), Nguyễn Xuân Hùng (Hà Nội T&T), Nguyễn Tiến Duy (Than QN), Lê Quang Hùng (V.NB), Dương Thanh Hào (TĐCS Đồng Tháp), Tiền vệ: Nguyễn Thanh Hiền (TĐCS.ĐT), Nguyễn Hữu Phúc (Trẻ BĐ HN), Nguyễn Hải Huy (Than QN), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội), Vũ Minh Tuấn (Than QN), Hoàng Danh Ngọc, Trần Mạnh Dũng (V.NB) Đồng Tháp), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Trần Phi Sơn (SLNA) Giang Trần Quách Tân (Trẻ SHB ĐN). Tiền đạo: Ngân Văn Đại (CLB Hà Nội), Mạc Hồng Quân (LĐBĐ VN), Hà Minh Tuấn (Trẻ SHB ĐN), Nguyễn Văn Quyết (HN T&T), Lê Hoàng Thiên (HA.GL).