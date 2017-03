Chủ nhà Hà Nam thắng giòn trong trận khai mạc

Hai bàn thắng của chủ nhà do công của đội trưởng Văn Thị Thanh ghi ở phút thứ năm và Lê Thu Thanh Hương ở phút 32. Đội khách dù rất nỗ lực nhưng chỉ có được một bàn gỡ hòa ở phút 63 do công của Nguyễn Hải Hòa. Dù là một trận đấu của nữ diễn ra đúng ngày 8-3 nhưng đã có đến năm thẻ vàng được rút ra do lối chơi quyết liệt của cầu thủ hai đội.

Hôm nay giải sẽ tiếp tục với trận Than Khoáng sản Việt Nam và TP.HCM.

TQ