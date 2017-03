Chủ nhà quyết bảo vệ ngôi vua

Năm ngoái, HLV Đinh Văn Dũng là trợ lý của đội U-21 chủ nhà đoạt ngôi vô địch trên sân Pleiku và hiện tại đang háo hức tái lập kỳ tích ấy. U-21 Việt Nam vừa có chuyến tập huấn một tuần trên phố núi đã sẵn sàng cho cuộc quyết đấu ở vòng bảng cùng U-21 Singapore và U-21 Thái Lan (bảng B gồm U-21 Lào, U-21 Malaysia và U-21 Úc). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất, nhì bảng vào bán kết.

HLV Đinh Văn Dũng đã chọn ra các gương mặt xuất sắc nhất vòng chung kết U-21 vừa kết thúc ở Ninh Thuận với nửa đội hình của nhà vô địch SL Nghệ An. Thay đổi lớn nhất của ông Dũng là đưa đội trưởng Hoàng Thịnh trở lại vị trí sở trường đá tiền vệ trung tâm như hồi khoác áo U-23 quốc gia lẫn đội lớn SL Nghệ An mà không phải trung vệ như lúc vô địch với đội U-21. Các chân sút ưu tú của lứa tuổi khiến ban huấn luyện an tâm nhất khi chủ lực Hà Minh Tuấn - Hữu Khôi vẫn giữ được sự ổn định trong lúc vua phá lưới Quang Nam hay Đình Bảo luôn là những sự thay thế hoàn chỉnh.

Nỗi lo của HLV Đinh Văn Dũng là các tuyển thủ U-21 mới chỉ có vài ngày lắp ghép đội hình nên sẽ phải vừa chạy vừa xếp hàng.

Chiều nay, thầy trò Đinh Văn Dũng sẽ đối đầu với U-21 Singapore (VTV6 trực tiếp 18 giờ 10). Singapore có thành phần cầu thủ hầu hết thuộc lứa U-19 vẫn đặt chỉ tiêu vào đến bán kết. HLV trưởng Chitrakar chia sẻ các cầu thủ ở đảo quốc Sư tử còn non trẻ và nằm ở bảng nặng ký gồm chủ nhà lẫn đội mạnh Thái Lan nhưng ông vẫn tin tưởng U-21 vượt qua vòng bảng.

Trước đó, trận đấu ở bảng B: U-21 Lào - U-21 Malaysia (15 giờ 30).

GIA HUY