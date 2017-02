Chủ tịch CLB Long An bất ngờ từ chức

Trận đấu CLB TP.HCM thắng Long An 5-2 trên sân Thống Nhất đã tạo nên vết nhơ khó gột rửa của nền bóng đá Việt Nam. Ở trận đấu này, do phản đối quyết định thổi phạt penalty của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, các cầu thủ Long An đã đứng im không thi đấu để mặc cho CLB TP.HCM thoải mái ghi bàn mà không vấp phải sự kháng cự nào.



Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm.

Vì sự cố này mà Bộ VH-TT&DL ngày 20-2 đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh giải V-League 2017.

Văn bản nêu rõ tại trận đấu giữa CLB TP.HCM và Long An diễn ra ngày 19-2 trên Sân vận động Thống Nhất, đội Long An đã có hành vi phản ứng với quyết định của trọng tài, như thủ môn quay lưng không bắt bóng, các cầu thủ đứng yên không tham gia thi đấu,... là những hành vi vi phạm nghiêm trọng tinh thần của điều lệ giải, phi thể thao, thiếu văn hóa.

Để giữ nghiêm kỷ cương trong hoạt động thể dục thể thao nói chung và hoạt động bóng đá nói riêng, Bộ VH-TT&DL yêu cầu Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thực hiện các yêu cầu:

Kỷ luật nghiêm khắc những tập thể và cá nhân có những hành vi sai trái nêu trên.

Khẩn trương có biện pháp kiên quyết để chấm dứt những hành vi tiêu cực và những tồn tại khác tại các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng như các hoạt động bóng đá trong cả nước.

Chỉ đạo các câu lạc bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, văn hóa ứng xử cho các cán bộ quản lý, HLV, VĐV, trọng tài tham gia vào các hoạt động bóng đá, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết, xử lý các hành vi tiêu cực, phi thể thao, phi văn hóa, đưa hoạt động bóng đá vào kỷ cương.

Tổng cục TDTT chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo VFF xử lý các vụ việc nêu trên và báo cáo bộ trưởng trước ngày 24-2.

Cũng trong hôm nay (20-2), Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm đã nộp đơn xin từ chức lên HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá Long An.

Phát biểu với Tuổi Trẻ, ông Võ Thành Nhiệm cho biết: “Mặc dù tôi không chỉ đạo các cầu thủ làm thế, nhưng với tư cách là người đứng đầu CLB, tôi lại để xảy ra hình ảnh tiêu cực làm ảnh hưởng đến bóng đá tỉnh nhà và đặc biệt là bóng đá Việt Nam. Tôi nhận hết trách nhiệm và xin từ chức. Khi đội bóng có lỗi thì người chịu trách nhiệm cao nhất phải từ chức. Đó là văn hóa xin lỗi ở các nước, không làm được thì phải từ chức”.

“Có lẽ trong ngày mai (21-2), HĐQT sẽ họp và đưa ra quyết định. Cho dù HĐQT không đồng ý, tôi vẫn nhất quyết từ chức” - ông Nhiệm nói.