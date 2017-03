Chưa biết nói không với cái xấu

12 trận đấu vòng bảng, thẻ phạt tăng gần gấp đôi số bàn thắng. Nếu thẻ tăng được lý giải là do cầu thủ hết mình, do tuổi 21 ai cũng “máu” và muốn thể hiện thì trận Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An (SLNA) lại chứng minh ngược lại.

Một cựu tuyển thủ thốt lên “Trẻ cũng biết làm tuồng, biết đá bóng tình nghĩa có thua gì đàn anh ở V-League đâu...”. Trong khi đó thì khán giả Khánh Hòa lại ít người vui với cảnh cầu thủ nhà vào bán kết ở phút 89 bằng cửa... Sông Lam. Sau trận Khánh Hòa - SLNA, đồng loạt các trang báo lên án sự xem thường khán giả và cho đấy là màn kịch vụng của tuổi 21. Cũng phải thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của BTC giải không thể thực hiện việc hai trận đá cùng giờ để hạn chế tiêu cực nhưng phải thừa nhận biện pháp xử lý hoặc những hình thức răn đe trước đó với bóng đá trẻ đã không được chú trọng khiến hai đội Khánh Hòa và SLNA đã lợi dụng vào khe hở ấy để “làm tuồng”. Hôm qua, trên các trang báo đã nói nhiều đến chi tiết của trận cầu trên và đấy là nỗi buồn của bóng đá nước nhà khi trẻ học cái xấu của người lớn nhanh quá. Một tỷ số như được “book” sẵn và nó được trải đều trong một trận đấu mà khi nói về bóng đá của người lớn, ông chủ tịch VFF từng gọi là “bóng đá tình cảm”. Cái “tình” ấy nó đã giết đi niềm tin và giết đi sự phát triển của bóng đá trẻ. Hôm qua, rất nhiều tờ báo trích đăng lại lời phát biểu của ông trưởng đoàn bóng đá Đồng Tâm Phạm Phú Hòa. Ông Hòa không phải là một nhà chuyên môn nhưng ông Hòa không ngu ngơ đến độ không hiểu những điều mà khán giả Nha Trang có người thấy đội nhà vào bán kết thì thích nhưng cũng không đồng tình với cái cách thắng theo kiểu “giúp nhau lúc hoạn nạn”. Thật buồn khi trong số các cầu thủ Sông Lam chiều 15-10 “buông” cho Khánh Hòa có không ít cầu thủ mà mùa trước họ từng chứng kiến Đà Nẵng - Tiền Giang bắt tay nhau hòa 2-2 để loại họ ở vòng chung kết U-19 quốc gia. Khi ấy các cầu thủ SLNA có người đã rơi nước mắt vì trò tiêu cực làm mình bị loại để rồi sau đó nhảy cẫng lên hạnh phúc khi BTC giải U-19 loại thẳng tay hai đội tiêu cực. Nhờ thái độ kiên quyết của BTC giải U-19 mà bóng đá SLNA vào bán kết và đi thẳng đến ngôi vô địch U-19. Những đứa trẻ năm ngoái khoác áo U-19 SLNA và những cậu bé tuổi U-21 trong thành phần SLNA là một nhưng sao lại khác nhau đến thế? Cảm thông với những người điều hành giải nhưng hy vọng họ học được cách làm để lấy lại niềm tin cho bóng đá trẻ của BTC vòng chung kết U-19 năm ngoái. MINH QUANG