“Chưa chắc chọn Calisto!”

Ông Lâm trao đổi với chúng tôi: “VFF sẽ bàn các phương án mời HLV cho các đội tuyển Việt Nam tránh sai lầm như thời gian qua giao ông Riedl huấn luyện ba trong một”.

. Ông chủ tịch VFF từng nói sẽ chọn HLV ngoại cho bóng đá Việt Nam trước mùa V-League khởi tranh, sao bây giờ VFF mới họp?

+ Hậu SEA Games 24 VFF đã tính đến việc tìm người thay thế ông Riedl. Nhưng chúng tôi cần có nhiều thời gian hơn để bàn bạc và chọn ra giải pháp tối ưu. Sở dĩ VFF muốn có HLV ngoại trước khi V-League khai mạc nhằm giúp ông ta làm quen với bóng đá Việt Nam nhanh hơn và có thể xem rồi chọn cầu thủ sớm hơn. Tuy nhiên, phải đến sau Tết âm lịch VFF mới công bố HLV của các đội tuyển khác nhau.

. Theo quan điểm cá nhân ông thì các tiêu chí chọn thầy ngoại ra sao và ông sẽ chọn ai?

+ Chúng tôi có nhiều hồ sơ xin ứng cử và VFF cần phải tham khảo ý kiến Hội đồng HLV quốc gia lẫn HLV của tất cả các đội bóng xong mới có quyết định chọn ai. Điều tôi quan tâm nhất hiện nay vẫn là nên chọn ba HLV nội hay ngoại cho ba đội tuyển quốc gia, Olympic và U-20 rồi sau đó mới tính mời ai. Dĩ nhiên, HLV mới phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ của VFF giao và đặt dưới sự giám sát lẫn điều chỉnh của VFF.

. Ý kiến của ông với đề xuất chọn HLV Calisto cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ ở AFF Cup 2008?

+ Đấy chỉ là đề xuất cá nhân của anh Mai Đức Chung, VFF chưa chắc đã chọn ông ấy. Theo tôi, năng lực Calisto thì miễn bàn vì ông rất hiểu bóng đá Việt Nam nên không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị. Điều VFF băn khoăn thì ai cũng thấy do cá tính nóng nảy của ông dễ làm tổn thương hình ảnh bóng đá Việt Nam, như hồi Calisto đá đít HLV Constantine của Ấn Độ ở LG Cup 2002. Riêng tôi thì thấy Calisto phù hợp với một bản hợp đồng thời vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở AFF Cup...

. ... Nhưng chắc gì ông Calisto đã nhận lời?

+ Đấy lại là chuyện khác. Bởi Calisto chỉ là một ứng viên và ông có quyền từ chối lời mời. Chẳng hạn, VFF đưa ra chương trình hành động cụ thể của đội tuyển quốc gia cho Calisto trong năm 2008, nếu làm tốt thì ông nhận, không thì thôi. Mặt khác, nếu chúng tôi cảm thấy cần ông Calisto huấn luyện Olympic hay U-20 thì bắt buộc ông phải toàn tâm toàn ý với một khoảng thời gian dài vài năm, liệu ông có làm được không? Tóm lại, chúng tôi cần bàn bạc và thống nhất việc chọn thầy ngoại hay nội, cho đội tuyển nào rồi mới tính tiếp.

. Nhắc lại chuyện giao việc và giám sát thầy ngoại, với tư cách là phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, ông đã làm gì với cựu HLV Riedl để đội tuyển ra nông nỗi tệ hại ở SEA Games 24?

+ Tôi đau lòng lắm và đây là một bài học xương máu của VFF! Thực sự tôi có nhiều lần trao đổi lẫn góp ý với ông Riedl nhưng khổ nỗi cái quyền tự quyết ở đội tuyển do ông ấy. Chuyện đã lỡ và ông Riedl cũng nhận một phần trách nhiệm rồi, giờ đổ hết cho ông Riedl thì tôi thấy xấu hổ. VFF từng theo dõi quá trình huấn luyện và tôi từng nói đội tuyển vẫn bình thường trước SEA Games nhưng rốt cuộc cầu thủ chơi thế đấy. Tôi nói thẳng cầu thủ bóng đá Việt Nam không chuyên nghiệp. Nếu cầu thủ mình nói quá tải thì sao cầu thủ Thái Lan, cầu thủ Singapore chỉ nghỉ vài ngày sau giải đấu của họ rồi vẫn chơi tốt ở SEA Games? Cầu thủ Việt Nam không chuyên nghiệp do chưa tự biết bảo vệ mình, cứ sau một mùa giải là “xả láng”. Họ mất sức ở đâu chứ không phải do chơi quá nhiều giải...

. Xin lỗi, chuyện này ở cuộc họp VFF của đội tuyển mổ xẻ thất bại của U-23 Việt Nam sao ông không lên tiếng?

+ Tôi đã thấy trách nhiệm và không muốn thanh minh, trong khi tất cả mọi người đều phân tích thấu đáo hết rồi. Ông chủ tịch VFF cũng đã nhận lỗi chung của VFF rồi thì tôi nói làm gì nữa.

. Có phải ông không muốn lên tiếng do không có chức danh và không có thẻ quan chức vào sân ở SEA Games?

+ Đúng là tôi có suất trong ban chấp hành đi khi đội tuyển U-23 vào bán kết chứ không phải từ đầu nên đâu có làm thẻ. Vả lại, thành phần ở đội tuyển đã “quy hoạch” rồi, như anh Tuấn (Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn) làm trưởng đoàn, anh Viễn (Giám đốc Nhổn) phụ trách các môn, trong đó có bóng đá, hay anh Nguyễn Lân Trung là phát ngôn viên...

. Xin cảm ơn ông!