Chưa hết phim!

Thua một đối thủ mà lịch sử những cuộc đối đầu họ chưa bao giờ biết sợ, lại thua đến 1-3 sau khi bị dẫn trước 0-3 cho thấy SL Nghệ An có những phút yếu lòng dù miệng thì luôn mạnh mẽ: “Cờ đến tay thì phất!”.

SL Nghệ An ở lượt đi là một đội bóng vô địch. Họ có những chiến thắng rất ngọt cả ở sân nhà lẫn sân khách, có những trận lội ngược dòng và cả những trận do sai lầm của trọng tài… Ưu thế và hoàn cảnh đấy như xác định rằng về thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa đều thuộc về SL Nghệ An. Thế nhưng mọi sự đều chệch hướng ở lượt về. Từ một SL Nghệ An duy trì mạch thắng kỷ lục bỗng chuyển sang một SL Nghệ An đá hoài không biết thắng. Mọi cái đều bắt đầu từ quyết định buông cúp AFC mà SL Nghệ An vào vòng knock-out rồi rụt chân lại khi gặp một đại diện của Indonesia chỉ ngang tầm mình.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đến giờ vẫn không nhìn nhận trận thua đấy nằm trong chủ đích. Không khó hiểu bởi tư thế của một nhà cầm quân không cho phép một vị tướng lại thốt ra lời nhận xét: “Quân thua vì tôi cố tình đưa lính mới non kinh nghiệm ra trận!”.

Mặt trận nội cũng thế. Đó là chưa kể SL Nghệ An cũng nằm trong số những đội bóng bị nghi là có đi, có về để giữ và để dưỡng quân đặc biệt trong giai đoạn một mình họ chơi cả ba cúp (AFC Cup, V-League và Cúp Quốc gia).

Hôm qua, nhiều người e ngại giải sẽ ngã ngũ sớm ở vế trên khi SL Nghệ An nới rộng khoảng cách ra đến 10 điểm và băng băng về đích nhưng những người rành về cuộc chơi của các đội lại nói sẽ còn có níu kéo bởi ai cũng có phần khó và phần nợ của mình.

Bốn điểm là một khoảng cách không lớn nhưng sáu lượt trong giai đoạn đá dồn rồi nhả (để đội tuyển làm nhiệm vụ) lại rất mệt mỏi với những nhà cầm quân.

Đây mới là thời điểm để thầy trò HLV Hữu Thắng thể hiện mình trước những sự hoài nghi về một SL Nghệ An “được” quá nhiều ở lượt đi và sẽ phải “nhả” ở lượt về.

Hy vọng họ kịp sốc lại để về đích bằng lực của mình thay cho nhận xét của các chuyên gia “SL Nghệ An chưa thể vô địch!”.

NGUYỄN NGUYÊN