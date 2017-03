Chưa nhập tịch vẫn là nội binh

Chuyên nghiệp nhưng vẫn mỗi lượt một tên và một quốc tịch

Năm ngoái, hàng loạt CLB như Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa đăng ký các ngoại binh có ý định nhập quốc tịch là cầu thủ nội. Tuy nhiên, do việc nhập tịch trở nên khó khăn hơn, thế là nhiều cầu thủ buộc phải nghỉ hết giai đoạn một và sau đó mới đăng ký trở lại là… ngoại binh. Cụ thể là trường hợp của cầu thủ Issawa của Đồng Tâm Long An chưa có quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn đăng ký tên Việt cầu thủ nội là Lý Lâm Wa. Sau giai đoạn một thì Issawa trở lại với cái tên Thái và đăng ký lại là cầu thủ ngoại.