Chuẩn bị mùa giải 2009: Nghich lý lò đào tạo tiền đạo

Công Vinh đã về đầu quân cho đội bóng Hà Nội. Văn Quyến đang chịu án kỷ luật nhưng cũng nằng nặc đòi ra đi để tìm nguồn thu nhập cao hơn. Mới đây, tiền đạo tài năng U-19 của đội là Văn Bình thì đã “gả” cho Khánh Hòa. Phan Thanh Hoàn - cầu thủ từng được xem là rất có tương lai giờ đang thử việc tại Hòa Phát Hà Nội cùng thầy cũ Nguyễn Thành Vinh.

Trao đổi với chúng tôi, HLV Nguyễn Văn Thịnh ngao ngán: “Có quân nào đá quân nấy, tôi không quan tâm nhiều chuyện đi hay ở của ai hết. Cầu thủ không thích ở lại với CLB thì buộc họ ở lại làm gì. Với SLNA bây giờ không phải là chuyện của Quyến hay Vinh mà cái chính là làm sao để giữ quân lâu dài, là vùng đất mà cầu thủ thích đến chứ không bỏ đi nữa...”.

Kiểu nói của HLV Nguyễn Văn Thịnh có cái lý riêng bởi ông từng là người đào tạo tuyến trẻ nên ông rất hiểu tâm tư các cầu thủ trẻ Nghệ An bây giờ.

Để chữa cháy ở mặt trận cạn tiền đạo nội, HLV Nguyễn Văn Thịnh đang cân nhắc hai tiền đạo trẻ Trọng Hoàng và Đình Hiệp dù kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu thì chưa cho phép “ngựa non” này ra sân ở chiến trường khốc liệt V-League. Có lẽ chính vì cạn nguồn cầu thủ nội mà bây giờ SLNA đang thử việc ba cầu thủ ngoại, trong đó có đến hai tiền đạo.

Nghịch lý của bóng đá SLNA từng tự hào là lò đào tạo số một quốc gia với nhiều tiền đạo cung cấp cho đội tuyển thì nay hàng loạt cầu thủ vừa qua độ tuổi cống hiến vội ra đi khiến nhà cựu vô địch này gần như “trắng” tiền đạo nội.

SLNA lâu nay nổi tiếng bán tiền đạo nhưng nay lại khốn khổ với việc giữ chân tiền đạo hoặc kiếm cầu thủ ngoại thay cho hàng loạt chân sút trẻ đi tìm về những miền đất hứa lắm tiền nhiều của.

Thật hài hước khi nhiều người bây giờ đang châm biếm rằng dòng chảy của SLNA đang đổ ngược về sông Hồng - nơi có những đại gia của Hà Nội không đào tạo nhưng sẵn sàng đổ tiền tỷ ra săn người.

Lại cũng có một nghịch cảnh đau lòng cho bóng đá Nghệ An là thầy ở Nghệ An từng có công mở lò đào tạo ngày nào bây giờ về với các CLB khác lại quay sang lôi kéo người tài ở Nghệ An đi bằng chiến dịch đổ tiền lôi cầu thủ.

Bóng đá Nghệ An mùa này đang cạn người tài và đau nhất là cạn tiền đạo nội.

Một giai đoạn khó khăn đối với nhà cựu vô địch V-League bởi sự chậm chân khi bước lên cơ chế chuyên nghiệp. Trong khi các đội bóng khác có cơ chế thoáng, có đầu ra trong việc đổ tiền làm chuyên nghiệp thì bóng đá Nghệ An vẫn còn nặng trong cơ chế nhà nước và vận động khinh phí của những nhà tài trợ.

Nỗi khổ của bóng đá Nghệ An là giờ phải lo kiếm tiền để giữ chân cầu thủ nhà so với nhiều CLB đang tung tiền tỷ săn nhân tài.