Chung kết bóng đá nữ VĐQG 2009: Ngọc Châm giữ ngôi vô địch cho Hà Nội

Ngẫu nhiên ở vòng đấu cuối lượt về, đương kim vô địch Hà Nội (22 điểm) gặp Than KSVN (21 điểm) lại là trận chung kết của giải và chỉ cần hòa là bảo vệ được ngôi hậu. Cuộc tái ngộ với bóng đá Hà Nội, các cô gái Than KSVN vẫn nhập cuộc rất tự tin. Vì thế, bàn thắng sớm của họ ngay ở phút thứ sáu do công của Hoài Thu cũng không phải là quá bất ngờ.

Hà Nội ở thế được ăn cả ngã về không đã chủ động dâng cao đội hình gây sức ép miệt mài và thời gian thì cứ tích tắc trôi đi trong sự nôn nóng của những đôi chân đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Và sự khác biệt lớn nhất của trận chung kết giàu kịch tính nhất của giải vô địch bóng đá nữ chiều qua chính là Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Ngọc Châm sau một khoảnh khắc xuất thần.

Phút 72, Nguyễn Thị Xuyến chọc khe rất đẹp giúp Ngọc Châm tăng tốc giữa ba cái áo đỏ rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc hạ gục thủ môn Thanh Hảo. Một điểm quý hơn vàng ấy giúp cho Hà Nội lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch.