Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2009: Đêm thăng hoa

Họ đã thăng hoa, và đã làm những cuộc lật đổ ấn tượng. Giải bóng chuyền VĐQG 2009 nhờ vậy mà đã khép lại không thể ngoạn mục hơn…

CHUNG KẾT NAM: TƯNG BỪNG SAO VÀNG BIÊN PHÒNG!

Cách nhập cuộc hưng phấn đến kỳ lạ của Sao vàng Biên phòng như báo trước một đêm chật vật với cựu vương Tràng An Ninh Bình. Và các tay đập khoác áo lính đã giữ vững khí thế ấy để đi đến cuối cùng trận chung kết tối qua thật ngoạn mục…

Ở khu kỹ thuật của Tràng An Ninh Bình, HLV Nguyễn Mạnh Hùng ngồi lặng thinh. Ông không bước ra gần sân để chỉ đạo các học trò vì hình như đã nhận ra rằng, đêm 26-7 không còn thuộc về mình nữa. Một nhóm CĐV đến từ Ninh Bình đã khản cổ động viên các cầu thủ thất thểu rời sân với sự thất vọng dâng cao khi đội bóng biên phòng kết thúc trận chung kết ở tỷ số thắng 3-0 (25/16, 25/21 và 25/20) chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Trước sức tấn công hừng hực lửa của Sao vàng Biên phòng, trước cách tổ chức tấn công biến hóa của chuyền 2 Đình Toàn, và trước những cú đánh biên, đánh chồng, đánh lao, đập nhú đa dạng và quá dũng mãnh của Vũ Bôn (9), Thanh Hải (8), Ngọc Kiên (6) hay ngoại binh Bin Wang (18), các tay chắn bản lĩnh và dạn dày kinh nghiệm như Hữu Hà, Supachai, Văn Thúy đành bó tay nhìn hàng sau bị xé tan hoang. Hôm qua, những bước chân của họ thật nặng nề, Hữu Hà chưa hết bệnh (2 ngày trước phải truyền nước biển), Văn Thuý và Supachai quá mệt mỏi sau quá nhiều trận đấu căng thẳng trong cuộc hành trình rất ấn tượng của TANB suốt từ đầu mùa đến giờ.

Đêm qua, các chàng trai của đội bóng SVBP khiến đa phần những ai dự khán trận chung kết đều bất ngờ khi họ đã siết chặt tay nhau trên sân để cùng đi đến chiến thắng cuối cùng. Không chỉ dừng ở cái tên gọi “hiện tượng của năm”, SVBP đã trở thành “tân vương” của bóng chuyền nam Việt Nam theo cách rất riêng của họ.

Chiến thắng của SVBP buộc nhiều người phải nhớ lại hình ảnh lên ngôi của đội Công an Vũ trang hồi năm 1979. Đã 30 năm rồi, sau hai lần đổi tên (từ Công an Vũ trang đến Bộ Tư lệnh Biên phòng), SVBP mới lại đăng quang ở sân chơi danh tiếng nhất của bóng chuyền Việt Nam. Tập thể mới trở thành tân vương này với những Bôn, Hải, Kiên, Nam khiến những người lính biên phòng nhớ về một thuở vinh quang của những Bùi Lanh, Hữu Tám, Văn Cường… dạo trước.

Trong khi đó, Tràng An Ninh Bình chỉ cách danh hiệu vô địch cả mùa bóng đúng một trận đấu. Nhưng thật nghiệt ngã, cái kết dành cho tập thể được cho là ổn định nhất, được xếp vào diện ứng cử viên vô địch sáng giá nhất đã không thể trọn vẹn. Họ ngậm ngùi xen lẫn tiếc nuối nhìn SVBP - bại tướng của mình ở vòng đấu bảng lên ngôi, chỉ vì đã lỗi nhịp trong cuộc chơi sòng phẳng ở chung kết.

CHUNG KẾT NỮ: RỐT CUỘC, LONG AN CŨNG MỞ HỘI!

VTV Bình Điền Long An đã làm được điều mà tất thảy các đội nữ tại giải năm nay đều mong muốn, đó là hạ ĐKVĐ Bộ Tư lệnh Thông tin. Cho đến trước trận chung kết, Bộ TLTT vẫn bất bại, nhưng rốt cuộc, họ cũng phải chấp nhận trận thua đầu tiên, một trận thua để mất đi chức vô địch thứ 2 liên tiếp.

Chiến thắng của VTV Bình Điền Long An thật quan trọng. Nó chỉ ra rằng, không phải đội bóng nào cũng bất khả chiến bại. Nhưng ý nghĩa hơn, chiến thắng đã đưa các cô gái VTV Bình Điền Long An lên ngôi vô địch xứng đáng, một chức vô địch mà họ đã chờ đợi rất lâu kể từ ngày đổi tên từ Dệt Long An lừng danh trước đây.

Chẳng khó khi nhận ra 2 HLV Phạm Văn Long (Bộ TLTT) cùng Lương Khương Thượng (VTV Bình Điền Long An) tỏ rõ ý đồ chơi đôi công bằng việc bố trí đội hình mạnh nhất ra sân. Nhưng thật bất ngờ, Bộ TLTT đã không còn là chính mình khi liên tục để mất điểm trong các pha đập bóng thiếu chuẩn xác.

Kim Huệ không thể trở thành đầu tàu vực dậy tinh thần cho đồng đội, khi mà những pha tấn công chồng biên của cô bị hóa giải thật dễ dàng. Còn ngoại binh Ysya chơi xuống phong độ bất ngờ để rồi trở thành yếu điểm để đối phương khai thác.

Phía bên kia, những miếng tấn công được HLV Lương Khương Thượng dọn ra thật đa dạng. Ván đầu, VTV Bình Điền Long An nhanh chóng kết thúc bằng thắng lợi 25/19. Ván này, Diệu Châu (12) là điểm sáng bất ngờ nhờ những pha di chuyển hết biên trái rồi lại qua phải để đập bóng ghi điểm. Ván thứ 2 vẫn thuộc về VTV Bình Điền Long An. Không dồn sức vào Diệu Châu, phụ công Ngọc Hoa (9) luôn là người kết thúc cuối cùng và chiến thắng 25/20 mau chóng nghiêng về đội Long An.

Tất cả những gì Bộ TLTT làm được chỉ là màn rượt đuổi ở ván thứ 3 để gỡ lại thể diện bằng thắng lợi 25/22. Tuy nhiên, hy vọng trở cờ để có thắng lợi của các cô gái mặc áo lính đã bất thành khi họ bị thua đau ở những phút cuối ván thứ 4 với tỷ số 25/21. Thắng chung cuộc 3-1, VTV Bình Điền Long An biến Bộ TLTT trở thành cựu vô địch để lên ngôi một cách thuyết phục.