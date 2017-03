“Chúng ta là những nhà vô địch”

Sáng ngày 21-1, giải bóng đá mừng xuân giữa các phóng viên thể thao tranh Cúp EEC diễn ra đầy ắp tiếng cười và không kém phần sôi nổi trên sân Tao Đàn. Đây đã là lần thứ sáu, Công ty Tổ chức sự kiện EEC tạo nên sân chơi đầy ý nghĩa để các phóng viên được dịp trổ tài múa máy như... cầu thủ.

Với tiêu chí vui - khỏe và ai cũng phải ra sân, các phóng viên tham gia giải đấu được chọn hoặc bốc thăm ngẫu nhiên vào bốn đội bóng Mùa Xuân, Thành Đạt, Hạnh Phúc và May Mắn. Trong số này, Hạnh Phúc là đội bóng được bầu chọn “đội bóng được đối thủ yêu thích” nhất giải do quy tụ hầu hết phóng viên lớn tuổi, lẫn ít hoặc chưa từng xỏ giày ra sân. Chủ tịch EEC Huỳnh Trang Nhi vui vẻ cho biết: “Sở dĩ Hạnh Phúc quy tụ nhiều anh em lớn tuổi hoặc ít đá banh là để các bạn được ra sân nhiều hơn. Nếu góp mặt trong các đội mạnh khác, các anh sẽ không hoặc không thể vào sân do các bạn trẻ hơn hoặc đá chuyên nghiệp hơn giành đá đến hết giờ thì thôi”.









Nhà vô địch thật - đội May Mắn chưa chắc đã “sướng” bằng đội bóng thua hơn 10 bàn và về thứ tư trong số bốn đội nhưng còn mừng hơn cả nhà vô địch. Ảnh: XH

Và thật sự đội May Mắn đã quá may mắn khi đối đầu với Hạnh Phúc ở trận vòng loại. Tỉ số thua 0-10 không những khiến các cầu thủ Hạnh Phúc buồn mà ngược lại, các cầu thủ bất đắc dĩ đã cống hiến cho đồng nghiệp những trận cười no nê.

Ở chung kết, May Mắn đã có pha lội ngược dòng ngoạn mục hạ Mùa Xuân 4-2, đoạt chức vô địch. Đội Hạnh Phúc suýt chút nữa cũng làm nên chuyện thua 1-4 hiệp 1, xuất thần vùng lên gỡ 4-4 nhưng để thua ngay phút bù giờ trước Thành Đạt ở trận tranh hạng ba.

Kẻ thắng, người thua nhưng cái được lớn nhất khi tham dự giải tứ hùng Cúp EEC là tình đồng nghiệp được thắt chặt, các phóng viên thể thao được phen cười nghiêng ngả sau một năm bận rộn với việc phục vụ bạn đọc thể thao cả nước.

M.QUANG