“Chúng tôi không thả tép bắt tôm”

Trưa 20-1, bầu Hiển bay từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất xong trực chỉ xuống Long An xem SHB Đà Nẵng đá với Gạch, rồi thất vọng bay vội ra Hà Nội. Gặp ông ngồi khiêm tốn ở sân Long An, tôi đề nghị ông không né tránh mà đi thẳng vào vấn đề nổi cộm về T& T Hà Nội lẫn SHB Đà Nẵng và ông đồng ý.

. Có ý kiến nói rằng ông làm bầu hai đội nhưng lại yêu thằng bé T&T hơn thằng lớn SH Bank?

+ Thực chất tôi rất mong được giải bày cùng người hâm mộ. Tôi mới nhảy vào bóng đá nhưng tôi cũng hiểu mọi chuyện. Là một doanh nghiệp không có ai không tính đến tính hiệu quả công việc. Chúng tôi đã giao chỉ tiêu rằng đội SHB Đà Nẵng vào tốp ba ở V-League, còn T&T Hà Nội thì phải thăng hạng chuyên nghiệp nên tất nhiên tôi phải đầu tư T&T nhiều hơn một tí và chuyển nhượng nhiều hơn.

. Chính vì những vụ chuyển nhượng đình đám và người hâm mộ nghi ngại rằng T&T nhảy vào bóng đá khuếch trương thương hiệu, rồi “bỏ của chạy lấy người”?

+ Không phải thế đâu! Quan điểm của chúng tôi là làm bóng đá một cách căn cơ. Tôi đang muốn lấy bóng đá nuôi bóng đá đây chứ không phải bỏ vốn chỉ để quảng bá. Tôi thực hiện được những vụ chuyển nhượng ấy, mọi người nói rằng “ngựa non háu đá”. Thực chất thì một mặt chúng tôi tăng cường lực lượng hạng nhất để thăng hạng, một mặt cố đưa SHB Đà Nẵng vào tốp ba. Ngoài ra, chúng tôi đang nỗ lực đào tạo lực lượng trẻ.

. Đào tạo như thế nào khi chúng tôi mới chỉ thấy “bắt” quân và mua cầu thủ?

+ Chúng tôi đã có người làm việc với lò đào tạo trẻ nổi tiếng Hà Lan là Ajax Amsterdam để liên lạc, để họ cử chuyên gia qua đào tạo. Tôi khẳng định rằng mùa bóng 2009, chúng tôi sẽ có một lò đào tạo tại Đà Nẵng. Nơi ấy chúng tôi có cơ sở vật chất tốt và do những chuyên gia Ajax đích thân huấn luyện theo phương pháp riêng của họ.

. Thôi bỏ qua chuyện tương lai để nói chuyện quá khứ. Đó là việc trước đây Hồng Minh còn hợp đồng với Đà Nẵng nhưng khi ông vừa là “bầu” đội này thì Hồng Minh “đào ngũ ra T&T Hà Nội ngay. Phải ông bật đèn xanh không?

+ Tôi chờ câu hỏi ấy từ khi sự việc xảy ra nhưng đến giờ mới có người hỏi. Thực chất là Hồng Minh có hợp đồng năm năm với Đà Nẵng nhưng cuối mùa vừa rồi, Hồng Minh nộp đơn xin đi và BHL Đà Nẵng đã cho đi. Tôi không can thiệp vào chuyện ấy. Cuối cùng mới vỡ lẽ là Minh xin đi và được đồng ý nhưng phần thủ tục thì chưa làm đúng và làm đủ. Lại cũng có chuyện mà tôi biết anh em ở đội Đà Nẵng chịu nhiều sức ép,, vì hồi xin Hồng Minh từ Thanh Hóa về Đà Nẵng là phải có sự can thiệp của cấp lãnh đạo địa phương. Mà cái này thì rắc rối lắm chứ không đơn thuần là chuyện đi, đến từ những hợp đồng chuyển nhượng. Tôi vẫn giữ vững quan điểm là không bao giờ can thiệp vào chuyên môn. Họ có đề xuất gì tôi sẽ giải quyết, không bao giờ nhúng vào.

. Có vấn đề lấn cấn giữa ông và đội Đà Nẵng không?

+ Trước mùa, tôi có hỏi anh em đội Đà Nẵng rằng đội có cần bổ sung nội và ngoại binh không tôi sẽ cố gắng dàn xếp. Thế nhưng BHL bảo là đội như thế là OK rồi nên tôi yên tâm.

. Khi SH Bank tiếp nhận Đà Nẵng có gì khác không mà thấy anh em cầu thủ không sung?

+ Sao lại không! Tôi khẳng định thu nhập của anh em sẽ tăng đáng kể. Tôi tin họ ổn định hơn về lương so với trước đây.

. Một câu hỏi cuối, anh có thể không trả lời. Đó là Công ty Chứng khoán SHB của anh tài trợ mỗi năm 20 tỷ cho Tiền Giang, rồi lại xin miếng đất 11 hecta ở gần ngã ba Trung Lương. Có phải là các anh lại “thả tép bắt tôm”?

+ Thực sự là hợp tác mà cả đôi bên cùng có lợi chứ chúng tôi không “thả tép bắt tôm”. Nếu tôi chỉ chăm chăm vào chuyện ấy thì không làm bóng đá được và làm sao lãnh đạo các tỉnh gật được. Quan trọng là chúng tôi xin rồi để làm gì. Thực chất là để đầu tư những trung tâm giải trí, trong đó chú trọng vào việc phát triển thể thao lẫn tái đầu tư. Chúng tôi không thể rinh đất về nhà mình được. Cứ tin và chờ chúng tôi đi.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.