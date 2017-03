“Chúng tôi không tính thì mất tất cả!”

Trong khi người hâm mộ Nghệ An một số còn hân hoan với chiếc cúp V-League, một số tiếc nuối với chiếc cúp Quốc gia bị “gãy” thì ông Nguyễn Hồng Thanh tâm sự với chúng tôi dưới góc độ của người viết nên lộ trình cho bóng đá Nghệ An.

. Lẽ ra mùa này SL Nghệ An phải vô địch sớm hơn chứ không cần phải đợi đến sau trận “chung kết” với Hà Nội T&T?

+ Không đơn giản như mọi người nghĩ đâu! Mùa này SL Nghệ An dự hai giải trong nước và một giải quốc tế. Không tính toán thì mất hết. SL Nghệ An là đội bóng trẻ nên vẫn còn tồn tại những điều mà chúng tôi không tính toán thì mất tất cả.

. Có phải vì thế mà đội bóng của ông bỏ AFC Cup dù còn sáng cửa đi tiếp nên bị dư luận phản ứng?

+ Đầu mùa chúng tôi đã xác định hai giải trong nước và nhất là V-League nên tập trung hết lực cho giải này. Còn ở AFC Cup, chúng tôi mạnh dạn tung cầu thủ trẻ và dự bị để cọ xát và học hỏi.

. Ông giải thích thế nào khi có thông tin cho rằng mùa 2011 SL Nghệ An chưa muốn vô địch vì Ngân hàng Bắc Á mới đầu tư mạnh một năm mà đã vô địch thì nhà tài trợ sớm thỏa mãn?

+ Điều này thì tôi cũng có nghe nhiều người đồn thổi nói ra nói vào. Bây giờ thì tôi nói với tư cách là người trong cuộc. Những mùa trước đội chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí. Sau đó Tỉnh ủy yêu cầu doanh nghiệp đứng ra chăm lo cho đội bóng về mặt tài chính. Thế là chỗ chị Thái Thị Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, vốn là một người con xứ Nghệ, đã đứng ra giúp đỡ đội. Vì là đội bóng trẻ nên chúng tôi chỉ đặt mục tiêu thắng từng chút một chứ không dám nghĩ đến thành tích cao vì dễ gây áp lực không tốt lên các cháu. Sau này cờ đến tay thì chúng tôi mới dám phất, chứ ai lại làm eo và tính toán với nhà tài trợ như nhiều người đồn thổi.

. Ngân hàng Bắc Á đã nhảy vào nhiều mùa sao đến năm 2011, họ mới quyết liệt?

+ Những mùa trước SL Nghệ An thậm chí còn vay tiền ngân hàng về để trả lương anh em cầu thủ nhưng mùa này chỗ ngân hàng quyết liệt hơn trong việc chăm sóc cho đội bóng về kinh phí. Tôi rất quý chỗ chị Hương vì chị ấy nhảy vào ôm đội bóng mà từ chối gắn tên doanh nghiệp của mình vào tên đội. Chị ấy nói cái tên SL Nghệ An đã là một thương hiệu rồi cần gì phải ghép tên vào. Tôi thật sự cảm động về suy nghĩ của một phụ nữ nhưng đầy chất chuyên nghiệp này. Trước tình cảm đó, chẳng có lý do gì chúng tôi không muốn vô địch để mát lòng nhà tài trợ và để tiếp tục những mùa sau.

. Ông có thể nói rõ mối quan hệ của Ngân hàng Bắc Á và đội bóng?

+ Ngân hàng Bắc Á quản lý đội bóng chúng tôi, tức là đội bóng SL Nghệ An đã được Tỉnh ủy chuyển giao cho ngân hàng này. Đội bóng SL Nghệ An là một doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Bắc Á chứ không phải như mối quan hệ của nhiều đội bóng với nhà tài trợ.

Chức vô địch mà đầu mùa bóng đá Nghệ An không dám nghĩ tới vì lực lượng quá non trẻ, lại gánh nhiều giải đấu. Ảnh: QUANG THẮNG

Cặp bài trùng Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Hữu Thắng định hướng cho bóng đá Nghệ An. Ảnh: QUANG THẮNG

. Là một nhà quản lý cũng là nhà chuyên môn, ông đánh giá thế nào mùa này các đội có cầu thủ trưởng thành từ địa phương rất ổn định như SL Nghệ An, Đồng Tháp, Thanh Hóa?

+ Cầu thủ của chúng ta có tính chuyên nghiệp chưa cao nên trưởng thành từ địa phương trở thành một cứu cánh. Không phải như các CLB châu Âu ra sân có khi 11 cầu thủ nước ngoài nhưng họ chiến đấu hết mình giá trị của chính mình. Chính vì lẽ đó yếu tố địa phương đã tạo nên những ưu thế nhất định. Chẳng hạn như được thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà, bà con, bạn bè… Đó chính là yếu tố giúp những đội như chúng tôi, Đồng Tháp hay Thanh Hóa chơi rất máu lửa và ổn định.

. Ông nghĩ sao khi mùa nào SL Nghệ An cũng bị các đội giàu có khác rút ruột?

+ Tôi không cho là rút ruột mà ngược lại, tự hào vì điều đó. Các em đá hay và được nhiều đội bóng đặt vấn đề mời về thi đấu là điều hãnh diện với lò bóng đá Sông Lam mà chúng tôi nhọc công xây dựng. Các em đá hay ai mời về thì cứ đi, bóng đá chuyên nghiệp mà. Các em đá hay được nhiều đội chào mời đã là yêu quê hương rồi, đừng đánh giá các em là đi khỏi đội bóng quê hương là không yêu quê hương. Các em dù đi đội nào mà đá hay, đá có trách nhiệm thì ai cũng biết các em là người Nghệ An, là niềm tự hào của người Nghệ An. Khi các em hết hợp đồng với đội mà ai đó đặt vấn đề với các em, tôi ủng hộ ngay. Đời cầu thủ giỏi lắm làm ra tiền 10 năm nên phải tạo điều kiện cho các em kiếm tiền một cách chân chính.

. Thế cuối mùa này ai trong số thành phần của đội vô địch V-League sẽ ra đi?

+ Mùa này thì hầu như không có nhưng cuối mùa 2013 thì sẽ có hàng loạt cầu thủ hết hợp đồng đấy. Lúc đó có tiền nhiều thì chúng tôi tái ký, ít tiền không thể thì cho các em đi. Nhưng lúc đó thì Sông Lam lại có lực lượng trẻ thay thế…

. Mùa tới SL Nghệ An bảo vệ chức vô địch như thế nào?

+ Mùa 2011 kết thúc và chúng tôi không giữ ngoại binh nào lại cả. Chúng tôi chưa tổng kết và còn chờ chị tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á đang đi công tác ở Mỹ. Phải ngồi lại xem xét nguồn tài chính cho mùa tới rồi mới lên kế hoạch và lúc đó mới tính được.

. Tiền thưởng cho ngôi vô địch V- League 2011 của đội có nhiều thông tin trái ngược nhau?

+ Chính xác là 6 tỉ đồng. Trong đó, 1 tỉ từ UBND tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Bắc Á tặng 2 tỉ đồng, 3 tỉ đồng từ VFF với danh hiệu vô địch. Ngoài ra có một doanh nghiệp hứa cho chúng tôi 6.000 USD.

. Xin cảm ơn ông.

TẤN PHƯỚC thực hiện