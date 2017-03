Chuyện Bình và Vinh

Trận ấy Công Vinh ghi hai bàn, ba trận vòng bảng còn lại Thanh Bình phải ngồi ghế dự bị và cặp tiền đạo của U-23 Việt Nam từ dạo ấy là Văn Quyến và Công Vinh.

Sau SEA Games 23, Văn Quyến bị treo giò, Thanh Bình và Công Vinh hiển nhiên trở thành sự lựa chọn số một. Nhưng từ đó đến nay, cặp tiền đạo này chưa bao giờ phối hợp với nhau ăn ý, kể cả những giải đấu rất thành công của tuyển Việt Nam và Olympic Việt Nam.

Điển hình thành công của tuyển Việt Nam tại Asian Cup là những bàn thắng không có sự phối hợp của Bình và Vinh. Trận thắng UAE 2-0 có một bàn do Thanh Bình chuyền bóng cho Quang Thanh từ dưới băng lên ghi. Bàn thứ hai do Công Vinh ghi từ đường chuyền của Minh Phương. Bàn mở tỷ số trong trận thua Nhật Bản 1-4 do hậu vệ Nhật Bản đá phản lưới nhà...

Với Olympic Việt Nam vào đến vòng loại bảng cuối cùng mà người góp bàn thắng nhiều nhất lại chính là Vũ Phong (bảy bàn) và kế đến Thanh Bình ba bàn, Công Vinh một bàn.

Người hâm mộ Việt Nam chưa từng chứng kiến Công Vinh và Thanh Bình có một pha dàn xếp nào ăn ý dẫn đến bàn thắng.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hàng tiền đạo dưới thời Calisto hiện nay vẫn tịt ngòi.

Tám trận dưới triều đại Calisto các tiền đạo vẫn chơi không ấn tượng dẫn đến khan hiếm bàn thắng. Cho đến thời điểm này, HLV Calisto loay hoay với việc Bình và Vinh “ai cắm, ai lùi”.

Nếu như Calisto có một cuộc nói chuyện sòng phẳng với hai tiền đạo này nhằm phải biết hy sinh cho nhau vì chiến thắng của đội chứ không vì “thương hiệu” riêng cho một ai cả thì có khi tình hình lại khác.

Calisto đã hoài công thử nghiệm nhiều, mổ xẻ nhiều dưới những góc độ mang tính kỹ-chiến thuật trên sân nhưng Calisto chưa bao giờ có cuộc nói chuyện với hai tiền đạo này để Bình và Vinh có được tiếng nói chung trong phối hợp.

AFF Cup cận kề nhưng hàng tiền đạo vẫn không cải thiện được khâu ghi bàn, Bình và Vinh vẫn mạnh ai nấy đá thì rất khó cho mục tiêu cao của toàn đội.